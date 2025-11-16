Siguen 14 policías hospitalizados tras marcha ‘Generación Z’ en CDMX, informa Brugada

Enfrentamiento entre asistentes de la "Marcha Generación Z" y policías de la SSC frente a Palacio Nacional.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, informó que continúan hospitalizados 14 policías de los que resultaron heridos el sábado 15 de noviembre durante la marcha de la llamada “Generación Z” en la zona Centro de la Ciudad de México, la cual reunió a 17 mil personas.

Durante la ceremonia de reapertura del tramo Observatorio - Juanacatlán de la Línea 1 del Metro de la Ciudad de México, Brugada Molina informó el dato de los policías hospitalizados, y expresó su deseo de pronta recuperación.

En esta ciudad defendemos con absoluta convicción los derechos y las libertades. Aquí toda expresión y manifestación pública tiene cabida, porque somos una capital de respeto y garantías plenas.



“Expresamos nuestra solidaridad con las personas que lamentablemente resultaron lesionadas. En este momento quedan 14 policías hospitalizados, a quienes deseamos pronta recuperación”, expresó Brugada Molina.

Además, la jefa de Gobierno reiteró su condena a que las manifestaciones en la entidad que gobierna incurran en violencia, y aseguró que el derecho a la protesta siempre estará garantizado, siempre y cuando sea pacífico.

“Nuestra ciudad es pacifista, nunca aceptará la violencia en las calles, y los intentos de sembrar caos siempre van a fracasar. Exhortamos a todas y a todos a expresarse siempre de manera pacífica. La ruta siempre es la paz, el camino tendrá que ser la democracia”, abundó Brugada Molina.

En el mismo sentido, la mandataria capitalina aseguró que, quienes hayan incurrido en actos violentos el sábado, o en otras manifestaciones al interior de la Ciudad de México, deberán “responder ante las autoridades”.

Enfrentamiento entre civiles y policías al cierre de la "Marcha de la Generación Z". ı Foto: Cuartoscuro

“No utilizaremos la represión, pero garantizaremos la seguridad para todas y todos”, expresó Brugada.

Finalmente, la jefa de Gobierno condenó que la marcha de la llamada “Generación Z” haya sido impulsada por partidos opositores y no por una genuina intención de la juventud mexicana por protestar.

“Nos parece que es nuestra obligación señalar que la marcha estuvo impulsada por los mismos grupos conservadores de siempre. viejos grupos enfundados en la causa de las juventudes”, explicó Brugada.

“Es bienvenida toda manifestación de la oposición, del conservadurismo, pero considero importante que nos preguntemos si esa va a ser la manera en la que van a participar quienes no estén de acuerdo con nuestro Gobierno”, concluyó.

