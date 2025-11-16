Marcharon los mismos de siempre, ni jóvenes ni apartidistas, en protesta ‘Generación Z’: Morena

Morena cuestiona legitimidad de marcha "Generación Z" y acusa que "PRIAN y derecha tradicional" estuvo detrás de ella.

El partido Morena condenó los episodios de violencia que se registraron el sábado durante la marcha identificada como “Generación Z” que ocurrió el sábado en el Centro de la Ciudad de México, y aseguró que, contrario a lo indicado por diferentes convocatorias, no fueron ni jóvenes ni apartidistas quienes participaron en la movilización, sino representantes de su oposición.

A través de un comunicado, Morena se refirió a hechos que se registraron el sábado, como el derribo de las vallas que protegían el Palacio Nacional o el vandalismo en el edificio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y cuestionó que una manifestación en contra de la violencia en el país haya actuado de esta forma.

La denominada "Marcha de la Generación Z" terminó con actos violentos en el Zócalo de la Ciudad de México. ı Foto: Cuartoscuro

“Fue grave la contradicción entre el mensaje y la conducta de ciertos contingentes: una marcha que supuestamente rechazaba la violencia terminó con agresiones y destrozos protagonizados por grupos radicalizados de ultraderecha”, escribió Morena.

Morena atribuyó esta “incongruencia” a grupos que buscan “provocar, polarizar y desestabilizar”, intención que, acusa, proviene de los opositores quienes están detrás de la marcha.

Enfrentamiento entre civiles y policías al cierre de la "Marcha de la Generación Z". ı Foto: Cuartoscuro

A propósito, el partido reiteró que la manifestación no fue apartidista como se presumió en sus múltiples convocatorias, sino que fue “encabezada por figuras del viejo PRIAN y de la derecha tradicional”.

Asimismo, cuestionó que la manifestación haya tomado el nombre de “Generación Z” (una etiqueta nacida en Estados Unidos para referirse a personas nacidas entre 1997 y 2012), pues, acusó, “predominaron adultos mayores de 40 años de sectores privilegiados”.

“La convocatoria distó mucho de ser un ejercicio ‘juvenil’, ‘espontáneo’ o ‘apartidista’, como algunos intentaron presentar. La movilización fue encabezada por figuras del viejo PRIAN y de la derecha tradicional: Acosta Naranjo, Fernando Belaunzarán, Emilio Álvarez Icaza, Lourdes Mendoza, Pedro Ferriz Híjar y el padre de Carlos Loret de Mola, entre otros”, acusó Morena.

También quedó claro que esta movilización no representó a la Generación Z. En redes y en espacios públicos, jóvenes de todo el país expresaron su rechazo a que la derecha utilice su imagen para encubrir agendas que nada tienen que ver con su realidad ni con sus causas. La juventud piensa, decide y se organiza por sí misma; no necesita tutelas ni voceros ficticios Morena, en un comunicado



Finalmente, Morena reiteró su llamado a respetar la libre manifestación, siempre y cuando sea pacífica y con respeto a los derechos humanos.

