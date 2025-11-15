Disturbios en el Zócalo por marcha ‘Generación Z’ dejan 100 policías lesionados; hay 20 detenidos

Enfrentamientos al final de la Marcha de la Generación Z dejan 100 policías lesionados.

Pablo Vázquez Camacho, titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), informó que 100 policías resultaron lesionados durante los disturbios registrados este sábado en el Zócalo de la Ciudad de México, al término de la denominada “Marcha de la Generación Z”.

En conferencia de prensa, precisó que 60 elementos fueron atendidos en el lugar y otros 40 fueron trasladados para recibir atención médica tras ser agredidos a golpes y con artefactos explosivos por un grupo de manifestantes encapuchados.

Por los hechos, informó, 20 personas fueron detenidas y presentadas al Ministerio Público para deslindar responsabilidades por lesiones, robo y otros delitos; además, otras 20 fueron remitidas por faltas administrativas .

Detalló que entre los objetos asegurados hay piedras, palos, martillos, cadenas y coladeras; además, señaló que trabajan para identificar a otros posibles responsables, en coordinación con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX).

Vázquez Camacho enfatizó que los 800 elementos desplegados como parte del operativo para acompañar la marcha únicamente llevaban escudo, casco, rodilleras y coderas, así como extintores. Sobre el enfrentamiento en la Plaza de la Constitución, sostuvo que los uniformados únicamente realizaron “tareas de contención y nunca de represión”.

No obstante, dijo, la Dirección General de Asuntos Internos revisará el actuar de los elementos, ante señalamientos de agresiones a civiles, entre ellos reporteros.

“Condenamos los hechos violentos ocurridos durante la manifestación de este día, y reprobamos la existencia de estos grupos organizados, así como de aquellos que validan, muchas veces a la distancia, respaldan y apoyan estos actos desde las redes sociales. Lamentamos que las causas legítimas por las que muchos marcharon se vean opacadas por grupos que violen desestabilizar”.

Por su parte, el secretario de Gobierno, César Cravioto Romero, estimó que alrededor de 17 mil personas participaron en la “Marcha de la Generación Z”, que, señaló, tiene tintes políticos.

Al reprobar los hechos violentos, apuntó que la instalación de vallas tenía como propósito no solo evitar “el saqueo y vandalismo” en Palacio Nacional, sino también prevenir enfrentamientos entre manifestantes y policías .

“Reprobamos, con firmeza, la forma en que se condujeron una buena parte de los manifestantes y quienes convocaron a esta manifestación, quienes escondieron el rostro y quiénes nos dijeron ‘¿por qué tanta valla?’ Pues tanta valla fue, justamente, para evitar esto", comentó.

Afirmó que el Gobierno de la Ciudad de México respeta ““la libre expresión de las ideas, la libre manifestación y las garantías individuales”; no obstante, atribuyó los hechos violentos a grupos de derecha y a opositores de la llamada Cuarta Transformación.

“Reprobamos que la oposición a este proyecto de transformación, en lugar de manifestarse de manera pacífica, de plantear las diferencias que tienen, lo hagan de manera violenta, lo hagan generando afectaciones a terceros y lo hagan provocando. (...) Vimos a dirigentes de la derecha mexicana encabezando la marcha, vimos pocos jóvenes”, apuntó.

