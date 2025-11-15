Marcha ‘Generación Z’ EN VIVO: así se vivió la manifestación en la CDMX

Manifestantes de la Generación Z llenan el Zócalo; se registran incidentes en las vallas que protegen Palacio Nacional.

Colectivos de manifestantes identificados como “Generación Z” marchan este 15 de noviembre en diferentes ciudades de México, siendo la capital el principal punto de concentración. Los participantes se describen como independientes y apartidistas, y aseguran que marchan para pedir un fin a la corrupción y la violencia que, acusan, azota al país.

16:00 hrs. Se vacía el Zócalo, tras manifestación

Tras los disturbios registrados durante la marcha Generación Z en el Zócalo, la plancha de la Plaza de la Constitución ha quedado prácticamente vacía.

Zócalo comienza a vaciarse tras final de la marcha. ı Foto: Captura de video

14:45 hrs. Vandalizan edificio de la SCJN

Circularon en redes sociales videos de actos vandálicos que cometieron manifestantes contra el edificio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), ubicado en Pino Suárez.

Según los videos y los reportes, manifestantes intentaron romper ventanas y presumiblemente, ingresar al recinto.

La protesta social es un derecho, pero la violencia y el daño a la propiedad pública nunca son el camino. Repudiamos los actos vandálicos contra la Suprema Corte. La Generación Z #NoALaViolencia pic.twitter.com/mvmMQ5J3By — Eloys (@Ibarraeloisa) November 15, 2025

14:30 hrs. Reportan que reporteros fueron heridos durante la manifestación

El medio Quadratin Michoacán reportó que algunos reporteros, quienes acudieron a cubrir la manifestación en el Zócalo CDMX, resultaron heridos en medio de los enfrentamientos entre manifestantes y policías.

⚠️ #Ahora | Reporteros resultaron heridos en CDMX tras cubrir la movilización de este sábado en el Zócalo capitalino. ⚠️ pic.twitter.com/ByWCVCoKjb — Quadratín Michoacán (@Quadratin_) November 15, 2025

14:00 hrs. Metro CDMX cierra cuatro estaciones al Centro de la Ciudad por seguridad

El Metro de la Ciudad de México informó que, por motivos de seguridad, cerró las cuatro estaciones del tramo Hidalgo - Zócalo/Tenochtitlán de la Línea 2.

#AvisoMetro

Como medida de seguridad por manifestación al exterior, el servicio de la Línea 2 se ofrece de manera provisional de Cuatro Caminos a Hidalgo y de Pino Suárez a Tasqueña.



No hay servicio en el tramo Hidalgo - Zócalo/Tenochtitlan.

Toma previsiones y considera rutas… — MetroCDMX (@MetroCDMX) November 15, 2025

13:45 hrs. Crecen enfrentamientos entre manifestantes y policías

Ante el derribo de algunas de las vallas que protegen el Palacio Nacional, medios locales informan que se han agudizado los enfrentamientos entre la policía y los manifestantes en el Zócalo capitalino.

Policías y manifestantes se enfrentan en la explanada del Zócalo Capitalino tras la marcha contra la violencia en México pic.twitter.com/upVSCXctnZ — Informe Orwell (@InformeOrwell) November 15, 2025

13:20 hrs. Sigue arribo de contingentes al Zócalo

Aunque el Zócalo ya está lleno, y se han registrado incidentes como el derribo de algunas piezas de las vallas que protegen Palacio Nacional, los contingentes de manifestantes siguen llegando a la Plaza de la Constitución.

#PrecauciónVial | Continua arribo de manifestantes en inmediaciones de circuito Plaza de la Constitución procedente del Ángel de la Independencia. Consulta aquí #AlternativaVial. pic.twitter.com/eJSdN0OYzM — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) November 15, 2025

13:15 hrs. Manifestantes siguen avance por 5 de mayo

Aunque la marcha ha alcanzado su punto más alto en el Zócalo, grupos de manifestantes continúan su avance por las principales calles del Centro de la Ciudad de México.

▶ #Vídeo | ¡Atención CDMX! La marcha de la Generación Z avanza por 5 de Mayo tras el cierre de Madero. Calles llenas de personas de todas las edades, pancartas al aire y un solo mensaje: ¡Basta de corrupción y violencia! ✊🔥

📹: @jochotustra / @LaRazon_mx #GeneraciónZ… pic.twitter.com/DXByCaDzy6 — La Razón de México (@LaRazon_mx) November 15, 2025

13:00 hrs. Manifestantes llenan la plancha del Zócalo

En menos de dos horas, los contingentes arribaron al Zócalo capitalino. Un grupo de manifestantes intentó escalar las vallas que resguardan Palacio Nacional.

🗳️📌 Así luce la marcha en el Zócalo, a las afueras de Palacio Nacional. pic.twitter.com/z8vuqBMT0O — Juan Ortiz 🗳️👁‍🗨 (@Juan_OrtizMX) November 15, 2025

12:30 hrs. Otros contingentes siguen avance

Mientras continúa el avance de contingentes al Zócalo, otros mantienen su recorrido por las calles cercanas al Centro Histórico.

12:15 hrs. Manifestantes intentan derribar vallas de Palacio Nacional

A su llegada al Zócalo, los manifestantes intentaron derribar las vallas que protegen el Palacio Nacional, ubicado en el Zócalo.

▶ #Vídeo | Durante la marcha de la Generación Z en el Zócalo, se registran los primeros actos vandálicos, generando tensión y caos en el corazón de la ciudad.

📹: @jochotustra / @LaRazon_mx#GeneraciónZ #MarchaCDMX #Zócalo pic.twitter.com/Csvl400HWR — La Razón de México (@LaRazon_mx) November 15, 2025

12:00 hrs. Primeros contingentes llegan al Zócalo

Primeros contingentes de manifestantes llegan al Zócalo, algunos intentan brincar las vallas, que se instalaron alrededor del Palacio Nacional.

#PrecauciónVial | Manifestantes procedentes del Ángel de la Independencia arriban a Circuito Plaza de la Constitución. Consulte aquí #AlternativaVial pic.twitter.com/ihoMrB5XJr — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) November 15, 2025

11:50 hrs. Veracruz se suma a la marcha Generación Z

Como en otras ciudades de México, el estado de Veracruz se suma a las manifestaciones de los colectivos Generación Z.

🚨 Veracruz se mueve: la marcha de la Generación Z ya comenzó en las calles del puerto. Jóvenes exigen acabar con la corrupción y la violencia. ✊ #GeneraciónZ #Veracruz #JuventudEnAcción pic.twitter.com/yH3PqECNh3 — La Razón de México (@LaRazon_mx) November 15, 2025

11:10 hrs. Con sombreros y banderas, contingentes inician manifestación

Vestidos de blanco, con sombrero y banderas de México, otras con el escudo de la Generación Z inspirado en la serie One Piece, manifestantes inician la marcha desde el Ángel hasta el Zócalo.

"Ángel de la Independencia":

Por el inicio de la marcha de la #GeneraciónZ en CDMX pic.twitter.com/T06AODnDFi — ¿Por qué es Tendencia? (@porktendencia) November 15, 2025

11:00hrs. Segob CDMX despliega operativo en marcha

Elementos de la Secretaría de Gobernación de la Ciudad de México se desplegaron a lo largo de la ruta que llevará la marcha para “establecer acuerdos y priorizar el diálogo ante posibles conflictos”.

Compañeras y compañeros del Grupo de Diálogo y Convivencia, integrado por personal de distintas dependencias de la #SECGOB, ya se encuentran en el Ángel de la Independencia para acompañar la Marcha de la Generación Z, con el fin de establecer acuerdos y priorizar el diálogo ante… pic.twitter.com/zplKM0sEBs — SEGOB CDMX (@SeGobCDMX) November 15, 2025

11:00 hrs. Inicia marcha desde el Ángel hasta el Zócalo, en CDMX

Inicia la marcha de colectivos Generación Z desde el Ángel de la Independencia hasta el Zócalo, en la Ciudad de México.

#PrecauciónVial | Manifestantes continúan su desplazamiento sobre Paseo de la Reforma al Oriente a la altura de Av. Insurgentes. Consulte aquí ruta y #AlternativaVial pic.twitter.com/upL95pplCk — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) November 15, 2025

10:50 hrs. A minutos de arrancar, conforman columnas de marcha al Zócalo

Los manifestantes desde el Ángel de la Independencia, antes de iniciar la marcha rumbo al Zócalo, inician la conformación de columnas para partir a su destino.

#PrecauciónVial | Manifestante inician conformación de columnas sobre Paseo de la Reforma a la altura de Florencia. #AlternativaVial Av. Chapultepec pic.twitter.com/oLlCRmO7nS — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) November 15, 2025

09:50 hrs. Cierran circulación en el Ángel; llegan primeros contingentes

Ante la llegada de los primeros contingentes para la marcha de la Generación Z, autoridades capitalinas informaron que se cerró la circulación en Paseo de la Reforma a la altura del Ángel de la Independencia.

Alistan comienzo de marcha y definen rutas alternas.

#PrecauciónVial | Cerrada la circulación en Av. Paseo de la Reforma a la altura del Ángel de la Independencia en dirección al Oriente, debido a que manifestantes alistan marcha al Zócalo. #AlternativaVial Circuito Interior, eje 1 Oriente, Eje 1 Norte, Av. Chapultepec y… pic.twitter.com/jFDyogoSrr — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) November 15, 2025

Generación Z marcha en CDMX y otros estados del país

Como ha ocurrido en otras partes del mundo, colectivos autoidentificados como Generación Z han organizado diferentes manifestaciones en México, siendo la más grande la de hoy, sábado 15 de noviembre en la capital y otros estados de la República.

Bajo el nombre de Generación Z (una clasificación acuñada entre pensadores estadounidenses para los nacidos entre 1997 y 2012), colectivos en el mundo han exigido cambios radicales en sus gobiernos. México no es la excepción, e integrantes de esta generación, quienes, además, se definen como independientes y apartidistas, exigen el fin de la corrupción y la violencia.

Bandera de los colectivos identificados como Generación Z, inspirada en la serie oriental One Piece. ı Foto: Especial

Sin embargo, las marchas de la Generación Z no han estado exentas de críticas. Desde el Gobierno federal mexicano, se ha cuestionado la legitimidad de este movimiento, pues se ha apuntado que partidos opositores como el PAN y el PRI estarían detrás de su difusión.

Asimismo, una primera marcha de estos colectivos, celebrada el 8 de noviembre, reunió a apenas 300 personas, cifra considerablemente menor a las mil 500 previstas por autoridades. La escasa participación y la fragmentación en dos jornadas dejó entrever las divisiones en el movimiento.

Aspecto de la primera marcha del Movimiento Generación Z, el 8 de noviembre, que reunió a 300 personas. ı Foto: Cuartoscuro

A pesar de ello, en Ciudad de México se reforzó la seguridad en la zona Centro, especialmente alrededor de Palacio Nacional, donde se colocaron vallas y otras medidas de contención. Esta vez, prevén una afluencia de entre cinco mil y siete mil personas, en una marcha que partirá del Ángel al Zócalo.

Otros estados de la República también se suman a la jornada de protesta de la Generación Z, por lo que se prevén numerosas marchas en el país a lo largo del día.

