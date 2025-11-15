Marcha ‘Generación Z’ EN VIVO: así se vivió la manifestación en la CDMX

Colectivos de manifestantes identificados como “Generación Z” marchan este 15 de noviembre en diferentes ciudades de México, siendo la capital el principal punto de concentración. Los participantes se describen como independientes y apartidistas, y aseguran que marchan para pedir un fin a la corrupción y la violencia que, acusan, azota al país.
16:00 hrs. Se vacía el Zócalo, tras manifestación
Tras los disturbios registrados durante la marcha Generación Z en el Zócalo, la plancha de la Plaza de la Constitución ha quedado prácticamente vacía.
14:45 hrs. Vandalizan edificio de la SCJN
Circularon en redes sociales videos de actos vandálicos que cometieron manifestantes contra el edificio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), ubicado en Pino Suárez.
Marcha ‘Generación Z’ termina con 20 civiles lesionados y otros 20 detenidos: SSC
Según los videos y los reportes, manifestantes intentaron romper ventanas y presumiblemente, ingresar al recinto.
14:30 hrs. Reportan que reporteros fueron heridos durante la manifestación
El medio Quadratin Michoacán reportó que algunos reporteros, quienes acudieron a cubrir la manifestación en el Zócalo CDMX, resultaron heridos en medio de los enfrentamientos entre manifestantes y policías.
14:00 hrs. Metro CDMX cierra cuatro estaciones al Centro de la Ciudad por seguridad
El Metro de la Ciudad de México informó que, por motivos de seguridad, cerró las cuatro estaciones del tramo Hidalgo - Zócalo/Tenochtitlán de la Línea 2.
13:45 hrs. Crecen enfrentamientos entre manifestantes y policías
Ante el derribo de algunas de las vallas que protegen el Palacio Nacional, medios locales informan que se han agudizado los enfrentamientos entre la policía y los manifestantes en el Zócalo capitalino.
13:20 hrs. Sigue arribo de contingentes al Zócalo
Aunque el Zócalo ya está lleno, y se han registrado incidentes como el derribo de algunas piezas de las vallas que protegen Palacio Nacional, los contingentes de manifestantes siguen llegando a la Plaza de la Constitución.
13:15 hrs. Manifestantes siguen avance por 5 de mayo
Aunque la marcha ha alcanzado su punto más alto en el Zócalo, grupos de manifestantes continúan su avance por las principales calles del Centro de la Ciudad de México.
13:00 hrs. Manifestantes llenan la plancha del Zócalo
En menos de dos horas, los contingentes arribaron al Zócalo capitalino. Un grupo de manifestantes intentó escalar las vallas que resguardan Palacio Nacional.
12:30 hrs. Otros contingentes siguen avance
Mientras continúa el avance de contingentes al Zócalo, otros mantienen su recorrido por las calles cercanas al Centro Histórico.
12:15 hrs. Manifestantes intentan derribar vallas de Palacio Nacional
A su llegada al Zócalo, los manifestantes intentaron derribar las vallas que protegen el Palacio Nacional, ubicado en el Zócalo.
12:00 hrs. Primeros contingentes llegan al Zócalo
Primeros contingentes de manifestantes llegan al Zócalo, algunos intentan brincar las vallas, que se instalaron alrededor del Palacio Nacional.
11:50 hrs. Veracruz se suma a la marcha Generación Z
Como en otras ciudades de México, el estado de Veracruz se suma a las manifestaciones de los colectivos Generación Z.
11:10 hrs. Con sombreros y banderas, contingentes inician manifestación
Vestidos de blanco, con sombrero y banderas de México, otras con el escudo de la Generación Z inspirado en la serie One Piece, manifestantes inician la marcha desde el Ángel hasta el Zócalo.
11:00hrs. Segob CDMX despliega operativo en marcha
Elementos de la Secretaría de Gobernación de la Ciudad de México se desplegaron a lo largo de la ruta que llevará la marcha para “establecer acuerdos y priorizar el diálogo ante posibles conflictos”.
11:00 hrs. Inicia marcha desde el Ángel hasta el Zócalo, en CDMX
Inicia la marcha de colectivos Generación Z desde el Ángel de la Independencia hasta el Zócalo, en la Ciudad de México.
10:50 hrs. A minutos de arrancar, conforman columnas de marcha al Zócalo
Los manifestantes desde el Ángel de la Independencia, antes de iniciar la marcha rumbo al Zócalo, inician la conformación de columnas para partir a su destino.
09:50 hrs. Cierran circulación en el Ángel; llegan primeros contingentes
Ante la llegada de los primeros contingentes para la marcha de la Generación Z, autoridades capitalinas informaron que se cerró la circulación en Paseo de la Reforma a la altura del Ángel de la Independencia.
Alistan comienzo de marcha y definen rutas alternas.
Generación Z marcha en CDMX y otros estados del país
Como ha ocurrido en otras partes del mundo, colectivos autoidentificados como Generación Z han organizado diferentes manifestaciones en México, siendo la más grande la de hoy, sábado 15 de noviembre en la capital y otros estados de la República.
Bajo el nombre de Generación Z (una clasificación acuñada entre pensadores estadounidenses para los nacidos entre 1997 y 2012), colectivos en el mundo han exigido cambios radicales en sus gobiernos. México no es la excepción, e integrantes de esta generación, quienes, además, se definen como independientes y apartidistas, exigen el fin de la corrupción y la violencia.
Sin embargo, las marchas de la Generación Z no han estado exentas de críticas. Desde el Gobierno federal mexicano, se ha cuestionado la legitimidad de este movimiento, pues se ha apuntado que partidos opositores como el PAN y el PRI estarían detrás de su difusión.
Asimismo, una primera marcha de estos colectivos, celebrada el 8 de noviembre, reunió a apenas 300 personas, cifra considerablemente menor a las mil 500 previstas por autoridades. La escasa participación y la fragmentación en dos jornadas dejó entrever las divisiones en el movimiento.
A pesar de ello, en Ciudad de México se reforzó la seguridad en la zona Centro, especialmente alrededor de Palacio Nacional, donde se colocaron vallas y otras medidas de contención. Esta vez, prevén una afluencia de entre cinco mil y siete mil personas, en una marcha que partirá del Ángel al Zócalo.
Otros estados de la República también se suman a la jornada de protesta de la Generación Z, por lo que se prevén numerosas marchas en el país a lo largo del día.
