Causa expectación y controversia marcha convocada por Generación Z

A horas de iniciar la marcha convocada por la denominada Generación Z, que involucra a jóvenes nacidos entre 1997 y 2012, para denunciar la inseguridad y violencia en el país, se ha generado expectativa y polémica; la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México reforzó el cerco de vigilania en el primer cuadro de la capital, con barricadas de concreto en los accesos principales al Zócalo, que ya estaba previamente rodeado de vallas metálicas y plataformas unidas con soldadura.

También se reportó un aumento en la presencia policiaca, incluidos grupos tácticos, como la unidad Zorros, una rama de la SSC especializada en respuesta a emergencias y contención en protestas de alto riesgo.

El Dato: El gobierno identificó 179 cuentas promotoras de la marcha en Tik Tok y 359 en Facebook, administradas en el extranjero y que han invertido 90 millones de pesos.

En este contexto, tanto actores del oficialismo como de la oposición han cruzado acusaciones alrededor de la legitimidad de la movilización.

En su conferencia mañanera, la Presidenta Claudia Sheinbaum reiteró que en México está garantizada la libertad de manifestación y que cualquier persona que desee participar podrá hacerlo, aunque insistió en que el llamado a la Marcha de la Generación Z fue impulsado por actores de la oposición y no de manera orgánica por jóvenes.

“Estamos de acuerdo en la libertad de manifestación se puede manifestar y todos aquellos que lo quieran hacer siempre. Buscamos que sea de manera pacífica, que no haya actos de violencia.

300 personas participaron en la primera marcha de la organización

“Pues fue la oposición quien levantó mucho esta marcha, el PRI y el PAN, y personalidades vinculadas con lo que fue la Marea Rosa. En fin, entonces sí es muy importante que se conozca cómo fue la convocatoria para que todos aquellos que quieran venir”, expresó.

En tanto, el senador morenista Emmanuel Reyes dijo: “Vemos a partidos y figuras de la oposición que llaman a unirse a la marcha, y no para fortalecer la lucha de fondo, sino para usarla con tintes políticos que buscan atacar y dinamitar al Estado democrático de derecho”.

Desde la oposición, el diputado del PAN Federico Döring condenó que el gobierno se dedique a investigar las movilizaciones que protestan, en vez de atender las demandas legítimas sobre más seguridad y menos violencia en México, en referencia al informe que dio el director de Infodemia, Miguel Ángel Escorza, el pasado jueves, en el que señaló a una red de cuentas coordinadas, figuras de oposición y grupos de derecha internacionales como los impulsores de la referida marcha.

La primera marcha de la denominada Generación Z, el pasado 8 de noviembre en la Ciudad de México. ı Foto: Cuartoscuro

En sus redes sociales Rubén Moreira, coordinador del PRI en San Lázaro, señaló la “inaceptable actitud del gobierno represor. La razón asiste a los jóvenes de México y triunfarán”.

DEMANDAS. En tanto, integrantes de la Generación Z presentaron un pliego petitorio con demandas centradas en instaurar un mecanismo ciudadano que permita la revocación inmediata del mandato presidencial, sin la intervención de partidos políticos ni poderes constituidos.

“El mecanismo deberá activarse por iniciativa ciudadana y no por decisión de partidos o poderes constituidos”, señalaron los integrantes.

Entre sus principales exigencias, plantearon que, si se concreta la revocación, la persona que asuma la presidencia debe ser elegida mediante “votación ciudadana extraordinaria, sin intervención de partidos políticos ni designación del Congreso de la Unión”, para evitar que las élites mantengan el control político.

Para garantizar transparencia y evitar la manipulación electoral, la Generación Z demanda prohibir la injerencia partidista en la selección de candidaturas, así como blindar el proceso contra “la compra y coacción del voto”, estableciendo que los programas sociales se administren a través de “un organismo ciudadano independiente”.

El pliego incluye también la creación de un “Organismo Ciudadano de Transparencia Total” y otro “Independiente de Auditoría”, con facultades para supervisar y publicar información financiera y administrativa sobre el gobierno sin restricción alguna, asegurando el acceso claro a la información para toda la población.

En cuanto a justicia y representación, piden una reforma integral liderada por un Consejo Ciudadano que integre universidades, organizaciones de derechos humanos y comunidades, para lograr un sistema judicial independiente y un nuevo modelo legislativo que “reduzca privilegios, elimine figurantes y garantice la inclusión de regiones, pueblos originarios y juventudes”.

La seguridad también es tema fundamental: solicitan la “desmilitarización de la seguridad interna” bajo el mando y supervisión de civiles profesionalizados y sometidos a auditorías ciudadanas, así como un aumento presupuestal para seguridad local supervisado por comités ciudadanos que impida el uso político de estos recursos.

Este sábado a las 11:00 horas, la Generación Z se concentrará en el Ángel de la Independencia para marchar hacia el Zócalo, portando como símbolo la bandera de los Sombreros de Paja, personajes del famoso anime One Piece.

Aunque la “primera marcha oficial” del grupo tuvo lugar en la CDMX el pasado 8 de noviembre, en la que participaron poco más de 300 jóvenes, en esta ocasión se pronostica una mayor asistencia, pues esta segunda movilización ha sido ampliamente difundida en redes sociales.

De acuerdo con sus redes sociales, la Marcha Nacional e Internacional del 15 de noviembre se realizará en diversos estados del país y en el extranjero, siendo la movilización de la CDMX.