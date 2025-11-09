Asisten 300 a primera marcha de Generación Z en CDMX, estima Segob

La primera marcha de los colectivos autodenominados Generación Z en la Ciudad de México, celebrada el sábado 9 de noviembre, contó con una afluencia aproximada de 300 personas, menor a lo previsto, y concluyó con saldo blanco, según la Secretaría de Gobierno de la capital mexicana (Segob).

A través de una tarjeta informativa, la Segob informó que la marcha del sábado, que recorrió el Centro de la Ciudad de México desde el Ángel de la Independencia hasta el Hemiciclo a Juárez, “registró una afluencia aproximada de 300 personas y concluyó con saldo blanco”.

Aspecto de la marcha del Movimiento Generación Z. ı Foto: Cuartoscuro

Asimismo, informó que se registraron incidentes menores de vandalismo: “en un punto del trayecto, un grupo reducido de personas realizó pintas en mobiliario urbano, sin que se presentaran mayores incidentes”, se lee en la tarjeta informativa.

También, la Segob informó que se desplegó un operativo de seguridad a lo largo de la manifestación, el cual, informó, permitió mantener presencia y seguimiento permanente.

Aspecto de la marcha del Movimiento Generación Z. ı Foto: Cuartoscuro

Así, aclaró que desplegó 200 oficiales de la Policía Metropolitana y de Control de Tránsito, así como personal de la Subsecretaría de Concertación Política, Prevención y Buen Gobierno y de la Dirección General de Gobierno.

Finalmente, la autoridad capitalina reiteró su llamado a que las manifestaciones se realicen de manera pacífica.

#TarjetaInformativa 📝 | La #SECGOB y la @SSC_CDMX informan que la movilización denominada "Movimiento Generación Z México", recorrió del Ángel de la Independencia al Hemiciclo a Juárez, registró una afluencia aproximada de 300 personas y concluyó con saldo blanco. pic.twitter.com/MsvjE0Axxi — SEGOB CDMX (@SeGobCDMX) November 8, 2025

“El Gobierno de la Ciudad de México reitera su compromiso con el respeto y garantía del derecho a la libre manifestación y hace un llamado a que las expresiones sociales se realicen de manera pacífica, en apego a la ley y con el objetivo de salvaguardar la seguridad y tranquilidad de la ciudadanía”, concluye la tarjeta informativa.

Chocan organizadores de marcha Generación Z; la del 15 está cooptada, acusan

El sábado, antes de la marcha, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) estimó que la asistencia a la manifestación sería de mil 500 personas, por lo que la afluencia registrada es considerablemente menor a lo proyectado.

Usuarios en redes sociales acusan que se dio poca difusión a la marcha del 8 de noviembre, en comparación a la del 15 de noviembre, también organizada por colectivos autodenominados Generación Z, la cual ha sido anunciada en diferentes medios de comunicación.

La verdadera generación Z convoca a marcha el 8 de noviembre, la marcha del 15 nuevamente tomada por la alianza prianista, buscando provocación, los ideales de la generación Z distan mucho de la política rancia. — hector morales (@hectorm82218663) November 7, 2025

Lo anterior a causa de que, se ha acusado, la marcha del 15 de noviembre ha sido apoyada por políticos y figuras opositoras, lo cual habría deslegitimado su propósito.

Internautas aseguran que la marcha del 8 de noviembre era la auténtica movilización organizada por los colectivos Generación Z, pero que fue opacada por quienes, acusan, se apropiaron de la del 15 de noviembre.

