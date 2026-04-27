Bloqueos y manifestaciones CDMX HOY 27 de abril: ¿Qué calles están cerradas?

Aspecto de un bloqueo sobre Paseo de la Reforma en abril del 2026

La Ciudad de México es el centro político y cultural del país, pero también es el punto donde se concentran las manifestaciones. Marchas, bloqueos y concentraciones son parte de la vida cotidiana de los capitalinos, por lo que, quienes viven en la Ciudad, deben preverse ante cierres y afectaciones viales.

Hay marchas que se repiten de forma anual y convocan a miles de personas; tales como: el 8 de marzo (8M), la del 25 de noviembre (25N) y la de colectivos por la verdad en Ayotzinapa.

Sin embargo, a diario, diferentes sectores de la población realizan marchas y bloqueos en vialidades importantes de la capital, las cuales provocan afectaciones en la movilidad de los habitantes.

Este lunes 27 de abril no es la excepción, y una serie de manifestaciones se han convocado en las calles de la Ciudad de México. Te contamos cuáles son las marchas , bloqueos y concentraciones previstas para hoy.

Aspecto de un bloqueo en la alcaldía Tláhuac ı Foto: Cuartoscuro

Marchas y bloqueos en CDMX HOY: ¿Cuáles son las manifestaciones de este día?

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, para este lunes 27 de abril no se prevén marchas, pero sí seis concentraciones.

Concentraciones

Colectivo “Hasta encontrarles”: Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México Circuito Escolar, Ciudad Universitaria, Alc. Coyoacán en dirección a Explanada de la Alcaldía Iztapalapa Aldama No. 63, Col. Barrio San Lucas, Alc. Iztapalapa, desde las 11:00

Comunidad estudiantil del Cecyt No.14: Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos No. 14, “Luis Enrique Erro Soler” Peluqueros y Orfebrería, Col. Michoacana, Alc. Venustiano Carranza, desde las 12:30

Colectivo “Plataforma 4:20″: Monumento a la Madre Av. Insurgentes Sur y James Sullivan, Col. San Rafael, Alc. Cuauhtémoc, desde las 12:00

Unión popular revolucionaria Emiliano Zapata: Registro Agrario Nacional Av. Juárez No. 92, Col. Centro, Alc. Cuauhtémoc, desde las 10:00

Vecinos de la unidad habitacional Pedregal de Carrasco No. 580: Unidad Habitacional Pedregal de Carrasco Av. del Imán No. 580, Col. Pedregal de Carrasco, Alc. Coyoacán, desde las 10:00

Sindicato Nacional Democrático de trabajadores de la Secretaría de Cultura: Sindicato del Instituto Nacional de Antropología e Historia Córdoba No. 45, Col. Roma Norte, Alc. Cuauhtémoc, desde las 12:30

Movimiento Antorchista de la Ciudad de México: Secretaría de Gestión Integral del Agua Río de la Plata No. 48, Col. Cuauhtémoc, Alc. Cuauhtémoc, desde las 10:00

Colectivo “Lleca escuchando la calle”: Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México Digna Ochoa y Placido No. 56, Col. Doctores, Alc. Cuauhtémoc, desde las 16:00

#CiudadSegura | 📱 Consulta las movilizaciones programadas para este lunes 27 de abril 2026 en la #CiudadDeMéxico. 🚔🔎 Ingresa a: https://t.co/ZZGpbMsx6i pic.twitter.com/vIVxcxPbx2 — SSC CDMX (@SSC_CDMX) April 27, 2026

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LMCT