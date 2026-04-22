Manifestantes bloquean Reforma e insurgentes; estas son las vialidades y líneas de transporte afectadas

Este miércoles 22 de abril el cruce de Paseo de la Reforma e Insurgentes se encuentra cerrado debido a manifestaciones por un grupo de personas que se encuentran bloqueando el paso.

Activistas portan lonas en las que se leen sus demandas con mensajes como “Las jaulas no son vida, una familia es la salida”, “La adopción no es traición, traición es la devolución”, y “No al infierno Franciscano”.

De acuerdo con las y los animalistas, este bloqueo en Paseo de la Reforma se debe a que piden que los animales de compañía no regresen al Refugio Franciscano, pues “El Refugio Franciscano es el mayor biocida canino que se ha visto en la CDMX”, de acuerdo con lo que se lee en algunas de las lonas que portan.

Se recomienda a los usuarios tomar rutas alternas, como Avenida Chapultepec, Eje 1 Poniente o Circuito Interior para evitar afectaciones en sus traslados durante este miércoles.

09:09 #PrecauciónVial | Por bloqueo en el cruce de Av. Insurgentes y Paseo de la Reforma, por manifestantes. #AlternativaVial Av. Chapultepec, Eje 1 Poniente y Circuito Interior. pic.twitter.com/mY9zvUQVU6 — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) April 22, 2026

La circulación continúa cerrada en ambos sentidos de Paseo de la Reforma, incluyendo Florencia y las inmediaciones del Ángel de la Independencia, de acuerdo con el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México.

Debido a las movilizaciones sociales, el servicio de la Línea 7 del Metrobús se vio afectado, por lo que no cuentan con servicio desde la estación París hasta la estación El Ahuehuete, y la salida de unidades desde la Alameda Oriente se encuentra cancelada.

En cuanto a la Línea 1 del Metrobús, el servicio de Indios Verdes a Plaza de la República y de El Caminero a Insurgentes presenta afectaciones, por lo que se recomienda a los usuarios tomar precauciones.

⚠️AVISO L7



1️⃣Toma en cuenta, por presencia de movilizaciones sociales.

✅Servicio: Indios Verdes/Hosp. Infantil ↔️Amajac.

Servicio: Campo Marte↔️El Ángel.

❌Sin servicio: París a El Ahuehuete.

Ruta Alameda/Tacubaya solo llega a El Ángel.

(Actualización 08:26 h.)

Consulta… — Metrobús CDMX (@MetrobusCDMX) April 22, 2026

¿Por qué bloquearon Paseo de la Reforma?

Las manifestaciones del grupo de animalistas se están realizando debido a que los más de 800 animales de compañía que fueron resguardados el pasado 7 de enero por el Gobierno de la CDMX regresarán al Refugio Franciscano.

El 14 de abril el Refugio Franciscano compartio un comunicado en el que informó que; como resultado de las mesas de trabajo que iniciaron en enero, se alcanzaron cinco acuerdos para proteger a los animales de compañía.

Estos acuerdos son:

Acreditación de instalaciones: Se realizará entrega de documentación por parte del Refugio Franciscano para acreditar que el recinto está habilitado con las condiciones aptas para los animales de compañía. Protocolo de adopción conjunto: Se hará una campaña de adopción responsable con términos y procdimientos estipulados en acuerdo definitico que se elaborará entre autoridades del gobierno capitalino y el refugio. Retorno seguro paulatino: El retorno de los animales de compañía se realizará de manera progresiva y segura. Proceso de adopción responsable: Los animales de compañía que sean puestos en adopción serán aquellos que estén aptos para el proceso, y los hogares de las y los posibles adoptantes serán examinados. Mediación y solución defitivia: El Gobierno de la CDMX será un mediador entre la Fundación Haghnebeck y el Refugio Franciscano para que se puedan alcanzar acuerdos y una solución definitiva.

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