Mundial 2026: 500 mil personas asisten a eventos y Fan Fest en la CDMX

Festejo por la victoria de México ante Sudáfrica en el partido inaugural del Mundial 2026.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó que medio millón de personas vivieron el fútbol en los distintos eventos llevados a cabo en la Ciudad de México, con motivo de la inauguración del Mundial.

En un comunicado, la corporación detalló que sólo en el Zócalo de la Ciudad de México se registró una afluencia de 100 mil personas, quienes abarrotaron este espacio en sólo una hora, lo que causó que las autoridades invitaran a los aficionados a trasladarse al Fan Fest de Garibaldi.

Además, precisó que 200 mil personas asistieron a los 18 Fan Fest instalados en las 16 alcaldías para ver el partido de México contra Sudáfrica, como en 2010, aunque en esta ocasión el resultado fue una victoria 2-1 para el equipo tricolor.

TE RECOMENDAMOS: La fiesta siguió bajo la lluvia Aficionados celebran en el Ángel de la Independencia el triunfo de México sobre Sudáfrica

“Durante la jornada se vivió un ambiente de fiesta, entusiasmo y convivencia familiar, donde miles de personas se reunieron para disfrutar de las actividades programadas y seguir de cerca el encuentro deportivo”, indicó la SSC.

Luego del partido inaugural, cientos de aficionados se trasladaron al Ángel de la Independencia para celebrar el triunfo de la Selección sobre los Bafana Bafana, con los tantos de Julián Quiñones y Raúl Jiménez.

▶ #Video | Así se vive el ambiente mundialista en el Ángel de la Independencia.



Sigue el minuto a minuto aquí: https://t.co/vFogqItxgs#SeleccionMexicana #Deportes #SomosMexico



📹: Carlos Mora pic.twitter.com/Bqwo8RDluv — La Razón de México (@LaRazon_mx) June 11, 2026

Incidentes durante inauguración del Mundial

Durante la jornada, una mujer de 48 años y un hombre de 33, fueron detenidos por su presunta participación en el robo de celulares en las inmediaciones del Fan Fest del Zócalo.

Además, un aficionado extranjero sufrió un infarto al interior del Estadio Ciudad de México y fue trasladado a un hospital, donde recibió atención médica y se reporta estable.

Sin ofrecer más detalles, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) indicó que el aficionado fue atendido en el lugar por un servicio médico privado y personal de la corporación.

“Personal de la SSC, en coordinación con los servicios médicos privados al interior del Estadio, atendieron a un hombre extranjero que sufrió un infarto, el cual fue trasladado a un hospital para su atención médica especializada, donde se reporta como estable”, informó.

La #SSC informa:



Personal de la SSC, en coordinación con los servicios médicos privados al interior del #Estadio, atendieron a un hombre extranjero que sufrió un infarto, el cual fue trasladado a un hospital para su atención médica especializada, donde se reporta como estable. pic.twitter.com/YhAeibzjry — SSC CDMX (@SSC_CDMX) June 11, 2026

Por otra parte, se registró un enfrentamiento entre personas encapuchadas y elementos de la SSC, que impidieron el acceso de los manifestantes a las inmediaciones del Estadio Ciudad de México, mientras se disputaba el encuentro entre las selecciones de México y Sudáfrica.

Durante la gresca, los inconformes utilizaron vallas metálicas, barreras viales, palos y piedras como proyectiles en contra de los uniformados.

Choque entre manifestantes y policías sobre Tlalpan, en el camino de los primeros al Estadio Ciudad de México. ı Foto: Reuters

También puedes leer:

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

cehr