Fan extranjero sufre infarto en Estadio Ciudad de México; se encuentra estable: SSC

Un aficionado extranjero sufrió un infarto al interior del Estadio Ciudad de México durante las actividades de este jueves como parte del Mundial 2026, del cual dicho recinto fue sede, por lo que fue trasladado a un hospital donde se reportó su condición médica como estable.
A través de una tarjeta informativa, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) informó que elementos de seguridad tomaron conocimiento de un masculino extranjero que sufrió un infarto mientras se encontraba al interior del Estadio.
De manera extraoficial se informó que se trató de un hombre de nacionalidad alemana de alrededor de 80 años de edad, aunque eso no se especifica en el comunicado de la SSC.
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Por otro lado, la autoridad capitalina informó que trasladó al masculino a un hospital, en donde se reportó como estable.
“Personal de la SSC, en coordinación con los servicios médicos privados al interior del #Estadio, atendieron a un hombre extranjero que sufrió un infarto, el cual fue trasladado a un hospital para su atención médica especializada, donde se reporta como estable”, se lee en la tarjeta informativa de la SSC.
Horas antes, medios habían reportado la supuesta muerte del hombre. Sin embargo, con esta actualización, la información fue desmentida.
Se espera que, en próximas horas, se brinde más información sobre el estado de salud del masculino.
Hasta el momento, es el único incidente de este tipo conocido al interior del Estadio Ciudad de México, que este jueves alberga la inauguración de la Copa Mundial de Fútbol, así como el partido inaugural entre las selecciones de México y Sudáfrica.
Mujer se desmaya en el Fan Fest del Zócalo
Más temprano, se reportó que una mujer se desvaneció en el Zócalo de la Ciudad de México, que registró una alta afluencia por el evento Fan Fest con pantallas monumentales para mostrar las actividades mundialistas.
Como quedó registrado en un video que circuló en redes sociales, la mujer, de entre 40 y 50 años, se desvaneció entre la multitud, y los demás asistentes apoyaron para retirarla de la Plaza.
Incluso, se escucha cómo elementos de seguridad piden a los asistentes replegarse para facilitar el paso de los asistentes quienes cargan a la mujer.
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