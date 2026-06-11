Inauguración del Mundial 2026: aficionados madrugan para ingresar al Estadio Ciudad de México

Desde las primeras horas de este 11 de junio, miles de aficionados comenzaron a concentrarse en las inmediaciones del Estadio Ciudad de México para ser parte de la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026, evento que marca el inicio de la justa deportiva más importante del futbol internacional.

A minutos de que se abrieran las puertas del inmueble, el acceso principal ya lucía abarrotado por seguidores que aguardaban con entusiasmo el momento de ingresar al recinto para presenciar el partido México vs Sudáfrica.

A unos cuantos metros de llegar al estadio, podían observarse las vallas instaladas para el control de acceso, donde personal encargado realizaba la revisión de boletos y acreditaciones de los aficionados que arribaban caminando al denominado Coloso de Santa Úrsula.

#VIDEO | ¡LAURA ESTUVO EN LA INAUGURACIÓN DE 2010!🤯🤩🇲🇽🇿🇦

Laura y Victor, aficionados mexicanos que están en el Estadio Ciudad de México para la inauguración del Mundial 2026, nos cuentan que Laura vivió el partido inaugural de la Copa del Mundo del 2010 entre el Tricolor y los… pic.twitter.com/qw91lTAjDD — La Razón de México (@LaRazon_mx) June 11, 2026

Los asistentes tenían que caminar lentamente por los filtros de seguridad colocados en los accesos principales. Con camisetas, banderas y artículos alusivos a sus selecciones, los seguidores comenzaron a ocupar las zonas habilitadas para la espera previa a la apertura de puertas.

Fue a las 08:10 de la mañana cuando finalmente se permitió el ingreso de los asistentes. En ese momento, miles de aficionados iniciaron el acceso al recinto que albergará las actividades de la jornada inaugural del Mundial 2026.

Aunque las actividades están programadas para comenzar alrededor de las 13:00 horas, los aficionados decidieron llegar desde tempranas horas debido a los amagos de diversas manifestaciones en las cercanías del Estadio Ciudad de México.

Tras poco más de media hora luego de que los aficionados comenzaron a ingresar, se confirmó que el acceso fluye con normalidad, sin que hasta el momento haya incidentes en la zona.

Además, personas que no consiguieron una entrada al estadio, comienzan a dirigirse a diversos puntos de la Ciudad de México, en donde se transmitirá el primer partido de la Selección mexicana, por lo que se espera una alta afluencia en lugares como el Zócalo de la capital.

#VIDEO | ¡ABREN LAS PUERTAS DEL ESTADIO CIUDAD DE MÉXICO!🤩🇿🇦🇲🇽

En punto de las 8:10 de la mañana se abren las puertas del Estadio Ciudad de México y los miles de aficionados se emocionan por entrar al Coloso de Santa Ursula



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LMCT