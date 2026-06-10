¿A qué hora es el show de Shakira en la inauguración del Mundial 2026?

La inauguración del Mundial 2026 estará lleno de momentos espectaculares con la participación de grandes estrella internacionales de la música como Madonna, J Balvin y por supuesto, Shakira.

El histórico torneo se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá, pero la ceremonia que marca el inicio de la justa deportiva es la que se celebrará este 11 de junio en el Estadio de la Ciudad de México.

La cantante colombiana interpretará ‘Dai Dai’, su nueva canción para la FIFA con la que acaba de superar las 100 millones de vistas en YouTube, siendo el himno que enmarca al Mundial 2026 y resalta el lugar de Shakira como ‘la reina de los mundiales’.

¿A qué hora es el show de Shakira en la inauguración del Mundial 2026?

La ceremonia principal que se llevará a cabo en el Estadio de la Ciudad de México comenzará 90 minutos antes del pitido inicial del partido entre México y Sudáfrica.

De acuerdo con la FIFA, el espectáculo dará inicio a las 11:30 horas de la Ciudad de México. Se reunirán grandes estrellas de la música a nivel nacional e internacional como Shakira, J Balvin, Maná, Alejandro Fernánde,z Belinda, Burna Boy, Danny Ocean, Los Ángeles Azules, Lila Downs y Tyla.

Dicho esto, no se conoce cuál será el orden en que las estrellas se presentarán. Se espera que la barranquillera también interprete algunos de los temas más exitosos de su carrera; en redes sociales, ya circulan imágenes de los ensayos en el estadio y se ha mostrado junto a Belinda.

Por la gran cantidad de artistas, se presume que serán pocas las canciones que podrían interpretar todos, por lo que se espera ver segmentos de temas populares o que forman parte del álbum oficial del Mundial 2026.

Sin embargo, se presume que Shakira sea una de las artistas con el mayor tiempo en el show, por la importancia que tiene al ser esta la cuarta Copa del Mundo en la que se presenta y su tercera canción dedicada al evento de la FIFA.

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