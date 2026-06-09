CSP evalúa su asistencia a inauguración del Mundial desde el Zócalo ante protesta de CNTE

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo evalúa su asistencia al evento con el que se acompañará la inauguración del Mundial 2026 desde el Zócalo de la Ciudad de México, derivado de las protestas que se prevén alrededor del evento, como la de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), a la que cuestionó la legitimidad de sus demandas e incluso acusó que ha comenzado a conducirse bajo otras orientaciones.

Durante su conferencia de prensa, la mandataria fue consultada sobre sí acudirá al Fanfest que se instala en la Plaza de la Constitución, y que a la fecha está blindado por vallas metálicas para evitar que los manifestantes ingresen.

Sheinbaum Pardo dijo que se evaluará el desarrollo de las movilizaciones, porque, aunque hay un equipo encargado de ello, también debe estar atenta.

“Bueno, vamos a ver cómo se desarrolla lo que está ocurriendo con los maestros y algunos otros grupos. Porque tengo que estar atenta a eso, evidentemente. Entonces, hay un equipo que está atento permanentemente a eso, pero vamos a ver pues cómo se desarrolla. Ya mañana podemos dar ese anuncio”, declaró.

Respecto a las protestas, refirió no ver más motivos para que éstas se mantengan ni para que se lleven a cabo con actos violentos, razón por la que ahora ya las ve como una provocación a su gobierno, cuya intención es la que hacer ver que México atraviesa un panorama adverso.

Subrayó que cada una de las demandas de la CNTE han tenido una respuesta por parte de la Federación con las basificaciones, los aumentos salariales, planes para los cambios en el modelo de pensiones e incluso la flexibilización para que puedan cambiarse de centros de trabajo.

“Se simplificaron todos los mecanismos para que puedan tener esta movilidad que antes no tenían y se sigue trabajando. Las mesas de diálogo están abiertas. Entonces, ¿cuál es la razón? Y por eso decimos que no tiene que ver pues ya con las demandas legítimas, sino con una orientación”, acusó.

La mandataria dijo que no se rechaza que haya movilizaciones, porque se respeta el derecho de manifestación; sin embargo, se hace el llamado a que éstas se realicen pacíficamente.

La mandataria comentó que con las manifestaciones violentas se quiere proyectar una imagen caótica de México, aprovechando el Mundial que se recibe, contexto ante el que pidió que cualquier protesta sea pacífica y encargó al empresario a no convocar a actos violentos.

También expresó preocupación por la conmemoración del Halconazo, que será este miércoles, en donde insinuó que los grupos buscan provocar un acto de represión, el cual sostuvo que no ocurrirá.

“¿No les parece extraño que lo que están llamando casi casi ellos es ‘reprímanos’ para mostrar supuestamente que nuestro gobierno es igual al de 1971? Pues no, no vamos a reprimir. Eso es para el pueblo de México y para el mundo entero”, dijo.

En un mensaje a los turistas que buscan estar en el Zócalo, dijo que esta situación es algo que no debe esconderse, sino que se debe mostrar y explicar, por ejemplo, que las vallas que impiden el paso es para mantener la seguridad del evento y que no haya un enfrentamiento con policías.

“Entonces pues eh lamentamos que esta situación esté ocurriendo, pero es una situación en donde se quiere hacer parecer que en México tenemos una ebullición social muy grande. Y eso no es verdad, no es así, porque yo camino por todo el país sin problema y la gente apoya al gobierno”, aseguró.

Subrayó que la inauguración del Mundial está garantizada y que no se caerá en ninguna “provocación”.

“Afortunadamente tenemos un extraordinario equipo de gobernación, este en educación y de diálogo permanente porque siempre hay que dejar una puerta abierta de algo porque no se puede cerrar las puertas. Pero no vamos a caer en la provocación. No vamos a caer en la provocación. Y vamos a estar de manera muy responsable, informando, avisando y que la gente sepa esta situación y eh y el mundial se va se va a disfrutar igual”, dijo.

Sheinbaum Pardo pidió a que quienes convocan a la violencia se hagan responsables de sus palabras “porque no es menor”.

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