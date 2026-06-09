Mañanera de Sheinbaum: 9 de junio del 2026

Este martes 9 de junio de 2026, desde la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta de México, ofrece conferencia de prensa, conocida como la Mañanera del Pueblo, ante los diversos representantes de los medios de comunicación.

Te puede interesar

Abanderamiento: llama CSP a inspirar con el ejemplo

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

TE RECOMENDAMOS: El jueves 11 de junio Gobierno de Sheinbaum emite decreto para suspender labores en oficinas por inauguración del Mundial

FGR