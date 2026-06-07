Belinda y Shakira se reúnen antes de la inauguración del Mundial 2026 | FOTO

Belinda y Shakira se reúnen antes de la inauguración del Mundial 2026

Belinda y Shakira se reunieron este domingo 7 de junio como parte de las preparaciones previas a la inauguración del Mundial 2026 que se llevará a cabo en el Estadio de la Ciudad de México este próximo jueves 11 de junio.

Se sabe que la inauguración del Mundial no solo mostrará el partido de México contra Sudáfrica, pues también se presentarán diversos artistas reconocidos a nivel internacional como J Balvin o Tyla.

Shakira y Belinda juntas previo al Mundial 2026

Una de las actuaciones más esperadas por el público es la de Shakira, quien ya cuenta con cuatro participaciones totales en el Mundial 2026 tras el lanzamiento de ‘Dai Dai’, una de las canciones oficiales de la FIFA para el torneo.

La cantante interpretó ‘Hips Don’t Lie’ en Alemania 2006, en Sudáfrica 2010 creó el icónico ‘Waka Waka’ y En Brasil 2014, repitió el fenómeno con ‘La La La’.

También estará presente Belinda, quien lanzó recientemente una nueva colaboración con Los Ángeles Azules titulada ‘Por ella’, canción que también forma parte de los temas oficiales del Mundial.

Las estrellas fueron captadas juntas durante los ensayos días previos al inicio del máximo evento futbolístico. La cantante mexicana fue quien compartió la postal.

Shakira y Belinda juntas en backstage previo a la inauguración de la Copa del Mundo en CDMX. 🇲🇽¿Listo para la gran inauguración? 🤩



Foto original por: belindadata pic.twitter.com/4VlFA7R6fE — EstiloDF (@EstiloDF) June 7, 2026

En ella, ambas aparecen vestidas con ropa deportiva cómoda para los ensayos. Se ve cómo interactúan juntas, pues la colombiana pone una mano en la mejilla de la joven artista.

Las famosas ya han interactuado en momentos anteriores como en uno de los conciertos de ‘La Loba’ en el Estadio GNP Seguros de la CDMX, donde interpretaron juntas Día de Enero.

Tanto Belinda como Shakira son dos personalidades que destacan dentro de la industria del entretenimiento como dos latinas que triunfan a nivel internacional por su talento.

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