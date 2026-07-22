La serie en formato vertical Trabajo duro, esposo rico es un drama chino en el que una joven mujer de un pueblo viaja a la ciudad para encontrar una manera de ganarse la vida, sin sospechar que terminaría en brazos de un millonario.

¿De qué trata Trabajo duro, esposo rico?

Trabajo duro, esposo rico sigue la historia de Gracia Cruz, quien vive en la Aldea Buenaventura y destaca entre el resto porque es una mujer de constitución natural para los embarazos múltiples.

Trabajo duro, esposo rico: ¿Dónde ver el drama chino? ı Foto: Especial

La joven fue a la ciudad para ganarse la vida. Coincidió con que la acaudalada familia Lima ofrecía una gran recompensa por un heredero, así que se casó con el magnate Felipe Lima, quien cargaba con la maldición de “morir al engendrar un hijo”. ¿El magnate se negaba? Ella, sin más, lo ató y lo llevó a la cámara nupcial.

¿Dónde ver Trabajo duro, esposo rico?

Podrás ver cada uno de los episodios de la serie a través de la plataforma de Goodshort. Los primeros capítulos están disponibles de manera gratuita a través de la aplicación antes de tener que comprar el resto de la historia.

Como alternativa, puedes encontrar la historia a través de plataformas comoDailymotion. Encontrarás la historia completa en formato de película, para que la puedas disfrutar de corrido, aunque puede haber algunos anuncios mientras la miras, ya que es gratuita.

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