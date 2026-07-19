El Pirata del Amor reacciona a las investigaciones por el feminicidio de Pamela Yahaira tras cateo en su casa

Después de que se diera a conocer que la casa del cantante Arnulfo Jr. López Gallegos, mejor conocido como El Pirata del Amor, fue cateada por el caso del feminicidio de la joven de 25 años Pamela Yahaira, el artista salió a hablar del tema.

Fue la noche del pasado 16 de julio que elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León realizaron un cateo en un domicilio ubicado en la colonia Lomas de Tolteca en Guadalupe, Nuevo León.

La residencia pertenecía a El Pirata del Amor y se llevó a cabo para asegurar un vehículo relacionado con el feminicidio de Pamela Yahaira, la joven que asistió a una fiesta en una quinta ubicada en Juárez y fue quemada vida.

Al parecer, el hijo del famoso sería quien forma parte de los presuntos implicados en el delito, por lo que el músico dio un par de breves declaraciones sobre el caso.

El Pirata del Amor reacciona a las investigaciones por el feminicidio

En un encuentro con la prensa, el artista fue abordado junto a su abogada, quien dio una gran parte de las declaraciones. “Vamos a poner a disposición de la fiscalía el material que sea posible para participar en todo y cooperar; sabemos que se siguen diferentes líneas de investigación, confiamos en la procuración de justicia y en la Fiscalía del estado de Nuevo León”, dijo.

El cantante se mostró consternado y con incertidumbre, pero aseguró que participarán en las tareas que les sean indicadas por las autoridades.

“Aquí estoy cooperando con todo lo que se pueda y pues vamos a salir, confiamos en las autoridades y que se va a esclarecer todo esto. No, cosas de la vida hermano (...) vamos a cooperar con ellos para que todo se esclarezca”, señaló.

>>> El cantante #ARNULFOJR "El Pirata del Amor" rompe el silencio tras supuestos señalamientos a su hijo

Pamela Yahaira fue víctima de feminicidio, la incendiaron viva

El vehículo de la tragedia esta a nombre del hijo del grupero pic.twitter.com/DIRFgDXWFD — Ramiro Cantú (@RamiiroCantu) July 19, 2026

¿Qué le pasó a Pamela Yahaira?

Fue el pasado viernes 10 de julio que Pamela Yahaira fue víctima de feminicidio tras ser invitada a una fiesta por un hombre al que conoció a través de redes sociales. Más tarde, tuvo una discusión con él y otro sujeto, quienes en plena calle le rociaron gasolina y prendieron fuego.

Vecinos de la zona habrían reportado lo ocurrido a las autoridades, por lo que fue capaz de recibir atención médica y hacer una declaración de lo sucedido, pero falleció el pasado 11 de julio por la gravedad de las quemaduras que presentaba en el 90% de su cuerpo.

Cabe destacar que, tras las primeras investigaciones, elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León lograron ubicar a un hombre involucrado con el feminicidio de Pamela Yahaira en las calles de la colonia Santa Isabel.

El detenido fue identificado como Oscar “N” de 32 años de edad y fue detenido mientras que iba en una motocicleta junto a una mujer identificada como Karina “N” de 25 años de edad, pues portaban sustancias ilícitas.

Pamela Yahaira, de 25 años, fue víctima de feminicidio en Nuevo León. Un hombre la invitó a una fiesta por rede sociales, la llevó a una quinta donde presuntamente dos hombres le rociaron gasolina y le prendieron fuego. Dos personas fueron detenidas por este caso: pic.twitter.com/iqz2Q0WxpQ — Nacho Lozano (@nacholozano) July 18, 2026

¿Quieres saber más?

¿De qué murió Marie Claire González? La influencer que denunció abuso de su ex

Este es el último video de Mauro Menéndez con vida; lo compartió Aylín Mujica

¿Quiénes son los niños que cantaron y bailaron con Shakira en la clausura del Mundial 2026?

Esto sabemos de Pamela Yahaira, mujer que fue rociada con gasolina en Nuevo León; hay un detenido