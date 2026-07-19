¿Quiénes son los niños que cantaron y bailaron con Shakira en la clausura del Mundial 2026?

Shakira hizo historia al formar parte del primer medio tiempo en la historia del Mundial 2026 junto con estrellas como Madonna, BTS y Justin Bieber. Algo que destacó en su participación fue al aparición de varios niños que bailaron con ella.

Ese domingo 19 de julio, los jugadores de las selecciones de España y Argentina se retiraron al vestuario después de los primeros 45 minutos de la gran final y fue el momento de las estrellas de la música para presentarse.

cuando aparecieron los niños de Uganda a los que Shakira invitó a bailar en el show del medio tiempo del mundial, sí les cumplió😭❤️ pic.twitter.com/Up3Oi0hQfe — nacho con O (@NachoConO) July 19, 2026

Shakira apareció junto a Burna Boy para interpretar el tema ‘Dai Dai’ y bailó junto a los Triplets Ghetto Kids, un grupo infantil originario de Uganda con una historia de superación impactante.

¿Quiénes son los Triplets Ghetto Kids?

Los Triplets Ghetto Kids comenzaron en el año 2014 como un grupo de baile en un barrio marginal de Kampala, la capital de Uganda. Fue instaurada por Dauda Kavuma, un profesor de matemáticas y apasionado de la música.

Kavuma, quien también había crecido enfrentando a la pobreza extrema en las calles, decidió convertir al baile en una herramienta para rescatar a niños huérfanos o en situación de vulnerabilidad. El grupo encontró en la danza africana, el afrobeat y las coreografías urbanas una vía de escape y una forma de contar su historia al mundo.

La organización ahora es un proyecto que proporciona refugio, comida, atención médica y educación a decenas de niños de la calle en Uganda. Fue por este motivo que la aparición de los niños en el Mundial 2026 junto a Shakira es una elección importante. Tanto la FIFA como la cantante colombiana buscaron enviar un poderoso mensaje de unidad, diversidad y esperanza.

A través de su cuenta de Instagram, Shakira había enviado un mensaje a los Ghetto Kids al asegurar que “han cambiado su vida”. Aseguró: “¡Pasar tiempo con ellos ha sido mágico y nos ha enseñado muchísimo! ¡Estoy tan feliz de tenerlos finalmente aquí en Nueva York para bailar conmigo en la final de la Copa del Mundo!“, dijo.

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