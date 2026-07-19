Con Madonna, BTS, Justin Bieber y Shakira, así se vive el show del medio tiempo en la clausura del Mundial 2026

La final del Mundial 2026 ha estado llena de estrellas, no solamente en el terreno de juego, también durante el tiempo de descanso cuando los artistas más reconocidos a nivel mundial se han encargado del primer espectáculo entre tiempos de una final de este torneo.

Justin Bieber, BTS, Shakira y Madonna se apoderaron del terreno de juego y se han encargado de interpretar algunos de los éxitos que han marcado un hito dentro del mundial o en sus carreras como artistas.

La colombiana se ha posicionado como la favorita de la FIFA cada cuatro años, ya que ha participado en cuatro ocasiones en el torneo, desde la edición de Alemania 2006, mientras que la más icónica fue en Sudáfrica 2010 con el famoso Waka Waka, momento en el que también inició su relación con el futbolista español Gerard Piqué.

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Así se vivió el medio tiempo en la clausura del Mundial 2026

El medio tiempo comenzó después de un primer tiempo sin anotaciones, pero aún con gran emoción por parte de las afición española y la argentina por el enfrentamiento por la Copa del Mundo 2026.

La presentación comenzó con Madonna interpretando el clásico ‘Music Inferno’, quien hizo vibrar al estadio e incluyó a Ronaldo y Ronaldinho al ritmo de ‘music makes de people come together" mientras llegaban al centro de la cancha en un razer.

Después, los Muppets hicieron una aparición junto con Gustavo Dudamel. En el número, incluyeron el famoso ‘row’ de Dinamarca antes de la aparición de los integrantes Jungkook de BTS junto con el resto de los integrantes.

Después, apareció Jason Sudeikis interpretando a Ted Lasso antes de la aparición de Justin Bieber, quien llegó con una guitarra frente al estadio para interpretar una parte acústica del tema ‘Everything Hallelujah’.

Después, Shakira apareció para interpretar ‘Dai Dai’, el tema que marcó esta edición del Mundial 2026, sumándose a su lista de éxitos sobre la Copa del Mundo.

La famosa apareció junto con Burna Boy. En esta ocasión, llevó un atuendo más ligero y no utilizó lentes, lo que destacaba su figura y sus rasgos característicos, como su manera de bailar.

Después del momento musical, apareció Pelé en las pantallas en su juventud, con unas breves palabras de amor. Después, un coro infantil interpretó un tema coral.

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