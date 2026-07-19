Mundial 2026: ¿Cuántos títulos de Copa del Mundo tiene España?

Jugadores de España celebran su triunfo sobre Francia en las semifinales del Mundial 2026.

España llegó a la final del Mundial de Norteamérica 2026 en busca de conquistar su segundo título del orbe, pues el primero y único que tiene hasta la fecha lo ganó en la edición de Sudáfrica 2010.

La Roja alzó por primera vez en su historia la Copa FIFA hace 16 años, cuando se proclamó campeona tras vencer 1-0 a Países Bajos con Andrés Iniesta, en un partido que se definió en tiempos extra.

España enfrenta este domingo 19 de julio a Argentina en el Estadio MetLife de Nueva Jersey en busca de unirse a Uruguay y Francia, selecciones que presumen dos títulos de Copa del Mundo en su palmarés.

EVG