Mundial 2026, una reinvención del espectáculo

Más de 6.25 millones de aficionados asistieron a los 104 partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Los estadios registraron una ocupación del 99.7 por ciento, mientras las plataformas oficiales del organismo superaron los 20 mil millones de reproducciones de video, una cifra nunca antes alcanzada por un evento deportivo. La justa deportiva dejó ganancias deportivas para las selecciones, pero también cambió la forma en que la industria del entretenimiento se relaciona con el público.

Durante 39 días, productores de conciertos, empresarios teatrales, plataformas de streaming, televisoras, patrocinadores y creadores de contenido dejaron de competir con el futbol para sumarse a la conversación global. La Copa demostró que el espectáculo ya no termina con el silbatazo final: continúa en la música, las redes sociales, los escenarios y las experiencias que rodean cada partido.

El Dato: En xochimilco hubo recorridos durante la justa deportiva, que consistieron en un paseo en trajinera y visitar chinampas.

La música fue uno de los grandes motores del torneo. La FIFA lanzó un álbum oficial con 18 canciones que superaba los 575 millones de reproducciones antes de la final. Su principal sencillo, “Dai Dai”, interpretado por Shakira y Burna Boy, acumulaba hasta el momento casi 200 millones de reproducciones en Spotify y más de 440 millones de visualizaciones en YouTube, además de colocarse entre las canciones más escuchadas del planeta. El video de “DNA” se convirtió en un fenómeno al superar 10 millones de reproducciones en cuatro días.

El fenómeno también revivió éxitos de otros mundiales. Spotify reportó que “Waka Waka” incrementó 246 por ciento sus reproducciones tras el arranque de la competencia y mantuvo un crecimiento superior al 128 por ciento durante el torneo. “Hips Don’t Lie” también registró un aumento de 61.6 por ciento, confirmando el impacto de Shakira en las grandes citas futbolísticas.

El Tip: Los videos con Inteligencia Artificial también fueron parte del torneo. Unos fueron los de Memo Ochoa y Gilberto Mora.

Al mismo tiempo, en México volvieron a escucharse con fuerza canciones como “Cielito Lindo”, “El Rey” y “México, lindo y querido”, convertidas nuevamente en himnos espontáneos de la afición, y aumentando más de 200 por ciento sus reproducciones.

El impacto se reflejó en las plataformas de video. Los 19 clips musicales del álbum oficial acumularon 364 millones de reproducciones en YouTube, mientras que el de “DNA” superó los 10 millones de vistas apenas cuatro días después de su lanzamiento.

Las ceremonias inaugurales, encabezadas por artistas internacionales, reunieron una comunidad superior a los mil millones de seguidores en redes sociales, ampliando el alcance del Mundial mucho más allá de los estadios.

El Fan Fest del Zócalo reunió a millones y unió gastronomía, futbol y experiencias. ı Foto: Cuartoscuro, especial y captura de video

La televisión mantuvo un papel protagónico, aunque ahora convivió con las plataformas digitales. En México, el partido de octavos de final entre la Selección Nacional e Inglaterra reunió 36 millones de espectadores, convirtiéndose en el encuentro mundialista más visto del siglo XXI en el país. De ese total, 20.7 millones siguieron la transmisión por Televisa y 15.3 millones, por TV Azteca, una muestra de que el futbol continúa siendo el contenido con mayor capacidad para reunir audiencias masivas.

Sin embargo, la experiencia del espectador cambió por completo. Mientras seguía el partido en televisión o streaming, también comentaba las jugadas en redes sociales, consultaba estadísticas desde su celular, compartía videos, escuchaba la playlist oficial del torneo o consumía contenido generado por influencers.

Pronto se viralizaron los videos de la afición de Noruega con su “Viking Row”. ı Foto: Cuartoscuro, especial y captura de video

El Mundial confirmó que el entretenimiento ya no se vive en una sola pantalla, sino en un ecosistema donde televisión, música, redes sociales y plataformas conviven simultáneamente.

Ese cambio de hábitos también transformó la estrategia de las marcas. Si durante años la apuesta consistía en aparecer en los cortes comerciales de la televisión, en 2026 el objetivo fue formar parte de la conversación digital. Patrocinadores y anunciantes privilegiaron contenidos para TikTok, Instagram, YouTube y Facebook, donde el Mundial encontró una audiencia permanente.

El influencer germano-nigeriano Noel Goes Crazy compartió la cultura mexicana. ı Foto: Cuartoscuro, especial y captura de video

La FIFA reportó que la actuación de Shakira y Burna Boy durante la ceremonia inaugural generó 135 millones de reproducciones en Instagram y 49 millones en YouTube, mientras que el tradicional “Viking Row” de la afición de Noruega alcanzó 174 millones de visualizaciones en TikTok.

Incluso la reacción al gol de Luis Romo en el FIFA Fan Festival del Zócalo de la Ciudad de México superó 82 millones de reproducciones en Facebook, demostrando que la conversación digital podía ser tan poderosa como la transmisión del partido.

Yahir El Travieso llevó a las redes los festejos en el Ángel de la Independencia. ı Foto: Cuartoscuro, especial y captura de video

Los creadores de contenido se convirtieron en otro de los grandes ganadores del torneo. Ya no sólo narraron lo ocurrido dentro de la cancha; mostraron la gastronomía, los conciertos, los recorridos turísticos, las activaciones comerciales y el ambiente en las ciudades sede. Para muchas marcas, una publicación realizada por un influencer desde un Fan Fest resultó más efectiva que una campaña publicitaria tradicional.

Los propios Fan Fest confirmaron que el negocio del Mundial ya no depende únicamente de los estadios. Durante la primera fase recibieron un millón 992 mil 302 asistentes, de los cuales 527 mil 100 correspondieron a la Ciudad de México, 244 mil 710, a Monterrey y 218 mil 424, a Guadalajara.

El video del festejo del gol de Luis Romo en el Zócalo que se viralizó. ı Foto: Cuartoscuro, especial y captura de video

Conforme avanzó el torneo, la asistencia acumulada en los Fan Fest superó los 7.7 millones de visitantes, consolidando estos espacios como uno de los mayores escaparates para patrocinadores, artistas y experiencias gastronómicas.

Los escenarios también encontraron una oportunidad. La FIFA abrió la competencia con el Countdown Concert, espectáculo que tuvo lugar simultáneamente en México, Estados Unidos y Canadá, donde participaron figuras como Los Ángeles Azules y Belinda.

A partir de ahí, conciertos, festivales y actividades culturales acompañaron la competencia, mientras teatros y productores ajustaron horarios para evitar coincidir con los partidos de mayor convocatoria. Más que cancelar funciones, la industria entendió que debía convivir con el calendario mundialista.

El impacto alcanzó al ecosistema digital. Durante el torneo, FIFA.com registró 187 millones de visitantes únicos, un crecimiento de 25 por ciento respecto al mismo periodo de Qatar 2022, mientras la aplicación oficial fue utilizada por 50 millones de personas.

Las cifras confirman que el Mundial dejó de consumirse únicamente frente al televisor para convertirse en una experiencia permanente que se extendía durante todo el día entre aplicaciones, redes sociales, plataformas musicales y contenido bajo demanda.

La Copa Mundial de 2026 también impulsó una nueva forma de hacer turismo. Miles de visitantes viajaron para asistir a un partido, pero terminaron consumiendo conciertos, festivales gastronómicos, museos, recorridos culturales y espectáculos organizados en las ciudades sede.

El aficionado dejó de comprar únicamente un boleto para el estadio; ahora busca vivir una experiencia completa que comienza desde su llegada y concluye mucho después del silbatazo final.

Ése quizá sea el mayor legado del torneo. Más allá de los goles y los campeones, la Copa del Mundo confirmó que el entretenimiento encontró en el futbol un aliado estratégico.

NÚMEROS QUE HICIERON HISTORIA ı Foto: Especial

Música, televisión, plataformas digitales, teatro, turismo, publicidad y creadores de contenido dejaron de competir entre sí para integrarse a un mismo ecosistema capaz de atraer millones de personas alrededor del planeta. Durante 39 días, el balón marcó la agenda cultural de Norteamérica y demostró que el espectáculo más grande del mundo ya no se juega únicamente dentro de la cancha.