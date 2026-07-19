Así fue la participación de Shakira en el show del medio tiempo en la clausura del Mundial 2026

Shakira es la reina de los mundiales y no pudo quedar fuera de esta edición de la Copa del Mundo, donde además de haber formado parte de la inauguración en México, también destacó en la clausura del evento.

La cantante se ha presentado en cuatro ediciones del torneo organizado por la FIFA e interpretó el tercer tema creado por ella para una Copa del Mundo. Se trató de la canción Dai Dai junto a Burna Boy que ya superó la marca de las 400 millones de reproducciones.

cuando aparecieron los niños de Uganda a los que Shakira invitó a bailar en el show del medio tiempo del mundial, sí les cumplió😭❤️ pic.twitter.com/Up3Oi0hQfe — nacho con O (@NachoConO) July 19, 2026

En esta ocasión, Shakira apareció en el escenario con un atuendo muy similar a los que la han colocado como un símbolo de sensualidad, que además le permite lucir de mejor manera sus pasos de baile y sus movimientos de cadera.

Llamó la atención que la famosa cumplió con la promesa que le hizo a Triplets Ghetto Kids, niños de Uganda que aparecieron en la clausura del torneo y bailaron junto a ella, vestidos de amarillo.

Vestida de amarillo con elementos rosas, en esta ocasión la celebridad mostró su habilidad para el baile y su cuerpo espectacular con 49 años de edad. Además, llevó su característico cabello rubio, rizado y suelto.

Recordemos que anteriormente, la famosa recibió fuertes críticas de quienes dudaban que se hubiera presentado en realidad en la inauguración del Mundial 2026, ya que en redes sociales comenzaron a compartir todo tipo de teorías al respecto.

Señalaban que no se movía con el estilo de ella al bailar y que los enormes lentes que lucía entonces, que nunca se quitó, eran una manera de tratar de evitar que el público notara que era otra persona.

Esta si es la Shakira de verdad no la que pusieron en México. pic.twitter.com/2gKsSALSWJ — Skyshock (@SkyshockGG) July 19, 2026

En ese entonces, muchas especulaciones mencionaban que quizás Shakira se había excedido en cuanto a algún retoque estético como botox y que por eso había tratado de cubrir su hinchazón en aquel momento, pero ahora la hemos podido ver como todos la recordamos.

Algunas de las reacciones por la participación de Shakira en la clausura del Mundial 2026 fueron:

"Shakira y los Mundiales ya parecen una tradición inseparable“.

"Se miraba genial y fue lo mejor del show“.

“Esta si es la Shakira de verdad no la que pusieron en México.”.

"No importa quién gane la Copa del Mundo, Shakira ya ha ganado mi corazón“.

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