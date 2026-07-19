La final del Mundial 2026 en el MetLife Stadium de Nueva York no solo promete un partido histórico entre España y Argentina, sino también un espectáculo musical sin precedentes, pues habrá estrellas de talla internacional.

Shakira, quien es una de las artistas encargadas del primer halftime show en la historia de la Copa del Mundo, compartió con sus seguidores un vistazo íntimo de los preparativos, lo que avivó aún más la expectativa entre los fanáticos.

Shakira presume cómo será la clausura del Mundial 2026

A través de sus historias de Instagram y con un outfit en rosa, la cantante colombiana Shakira transmitió en vivo su llegada al estadio de Nueva York en un carrito de golf, mostrando las carpas donde se alista para la presentación de esta tarde.

Con evidente entusiasmo, expresó: “Transmitiendo en vivo y en directo desde MetLife, donde ocurrirá la final del Mundial 2026. Es muy emocionante, gente. Es muy emocionante”.

“Me voy a empezar a arreglar ya, aunque no tengo arreglo, pero bueno, se hace lo que se puede.”

Shakira ya está en el estadio de Nueva York alistándose para el show de medio tiempo del Mundial 2026 ı Foto: Captura de pantalla IG shakira

“Esto ya fue. Yo no quiero que se acabe el Mundial. Bueno, nos vemos más tarde. Los amo”, agregó Shakira, dejando ver la mezcla de nostalgia y alegría que acompaña este momento.

La cantante también expresó gratitud con sus fans y por el éxito que ha tenido “Dai Dai”, su canción junto a Burna Boy para el Mundial. “Gracias por todo el apoyo que me han estado dando. Desde que lanzamos esta canción, el apoyo al video, el apoyo a, bueno, a todo lo que hemos hecho", dijo.

Además, compartió con emoción que lograron que los Ghetto Kids participen en este evento: "Estamos muy felices de que pudimos traer a nuestros niñitos de Uganda. Que fue, no fue fácil, pero lo logramos".

Desde ayer, Shakira compartió fotografías junto a Burna Boy y los Ghetto Kids, quienes sin duda destacarán también en el espectáculo de esta tarde.

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