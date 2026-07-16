Este domingo Argentina y España lo dejarán todo en la cancha y se disputarán la preciada Copa del Mundo en uno de los recintos más importantes de Estados Unidos. Descubre en qué estadio tendrá lugar la final del Mundial 2026.

¿Dónde será la final del Mundial 2026?

La final del Mundial 2026 se realizará este 19 de julio en el MetLife Stadium, conocido originalmente como New Meadowlands Stadium, es un recinto multideportivo situado en East Rutherford, Nueva Jersey, dentro del área de Meadowlands, a unos 8 kilómetros al oeste de Nueva York, Estados Unidos.

Fue construido en el espacio que ocupaba el estacionamiento del antiguo Giants Stadium, inaugurado en 1976, y lo reemplazó como sede principal. El nuevo estadio abrió oficialmente el 10 de abril de 2010 con un partido de lacrosse, aunque su primer encuentro de futbol se celebró el 7 de mayo del mismo año entre México y Ecuador, con una gran asistencia.

Actualmente, el MetLife Stadium es la casa de dos equipos de la NFL: los New York Giants y los New York Jets. A lo largo de su historia ha albergado eventos deportivos y culturales de gran relevancia, incluyendo el Super Bowl XLVIII en 2014.

En el estadio se disputaron siete partidos del Mundial 2026, sin contar la final del domingo; estos fueron el Brasil vs. Marruecos, Francia vs. Senegal, Noruega vs. Senegal, Ecuador vs. Alemania, Panamá vs. Inglaterra, Francia vs. Suecia y el Brasil vs. Noruega.

El MetLife Stadium tiene una capacidad para 82 mil 566 espectadores y 218 palcos de lujo, por lo que es considerado uno de los recintos más importantes de Estados Unidos.

¿Quiénes se enfrentarán por el tercer lugar del Mundial 2026?

Inglaterra perdió en semifinales ante Argentina 2-1, mientras que Francia cayó frente a España 2-0, por lo que ambos equipos se disputan la medalla de bronce del torneo este sábado 18 de julio.

El partido tendrá lugar en el Hard Rock Stadium, Miami, Florida, Estados Unidos, a las 15:00 horas (tiempo del centro de México).

En México y otros países de Latinoamérica, el enfrentamiento entre ingleses y franceses se transmitirá por canales como Azteca 7, Telefe, DirecTV Sports y Paramount+.

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