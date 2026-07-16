¿Por qué la Copa del Mundo viaja en un baúl de Louis Vuitton? Así es el exclusivo estuche del trofeo del Mundial 2026 (FOTOS)

El trofeo de la Copa del Mundo llegará a la Final del Mundial 2026 con el mismo nivel de exclusividad que representa el torneo. La FIFA confirmó que el histórico trofeo será transportado hasta el MetLife Stadium en un exclusivo baúl diseñado por Louis Vuitton, firma francesa que mantiene una alianza con el organismo desde hace más de una década.

El elegante estuche fue elaborado completamente a la medida para proteger el galardón más importante del futbol y será utilizado durante la ceremonia previa a la gran final que disputarán Argentina y España.

Louis Vuitton to present bespoke trophy trunk at @FIFAWorldCup final!



Louis Vuitton has been named Official Supplier and Branded Licensee of the FIFA World Cup 2026, presenting the official bespoke trophy trunk designed to transport and showcase the most iconic trophy in sports: — FIFA (@FIFAcom) July 14, 2026

Así es el exclusivo baúl de la Copa del Mundo

El baúl presenta el tradicional monograma de Louis Vuitton, acompañado por una gran letra “V” en acabado dorado que representa tanto la palabra “Victoria” como el apellido Vuitton.

Además, cuenta con protectores de esquinas fabricados en latón bañado en oro, mientras que el interior fue recubierto con piel color beige e incorpora un distintivo especial que conmemora la colaboración entre la casa de moda y la FIFA.

Esta será la quinta Copa del Mundo consecutiva en la que Louis Vuitton diseña el estuche oficial del trofeo, después de hacerlo para los Mundiales de Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018, Qatar 2022 y ahora México, Estados Unidos y Canadá 2026.

Una alianza entre lujo y deporte mundial

El presidente y director ejecutivo de Louis Vuitton, Pietro Beccari, destacó que la colaboración con la FIFA representa una unión basada en la excelencia y en el impacto global que tiene el deporte.

La relación entre las grandes marcas de lujo y las principales competiciones deportivas se ha fortalecido en los últimos años. Mientras Tiffany & Co. fabrica desde 1967 el Trofeo Vince Lombardi que recibe el campeón del Super Bowl, Louis Vuitton también produce los baúles oficiales para diversos trofeos de la Fórmula 1.

Sin embargo, el de la Copa del Mundo tiene un valor especial. El trofeo permanece normalmente resguardado en el Museo de la FIFA, en Zúrich, y únicamente abandona ese recinto para los eventos oficiales del organismo, por lo que el exclusivo baúl se convierte en una pieza fundamental para proteger uno de los símbolos deportivos más reconocidos del planeta.

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