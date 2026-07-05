Esta tarde, en el partido de Brasil vs. Noruega se vivió un momento que quedará grabado en la historia de la Copa del Mundo y en los corazones de millones de personas. Por primera vez en 28 años los noruegos avanzan a cuartos de final, tras eliminar a la selección verdeamarela 2-1.
Pese a la gran reputación que se han sabido construir los brasileños, en esta ocasión quedaron a deber a su país, tal como lo han expresado sus seguidores en redes social. Ahora el equipo vikingo deberá esperar unas horas para conocer a su rival, pues se enfrentará en los próximos días a México o Inglaterra, dependiendo del resultado de esta noche en el Estadio Azteca.
Y como todo es mejor con humor, desde la segunda mitad del partido los memes, tanto de Brasil como de Noruega, inundan plataformas como X, antes Twitter, y TikTok; conoce los mejores aquí.
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Memes del Brasil vs. Noruega inundan las redes
Miles de usuarios usan la tecnología y el humor para regalarle al mundo unas cuantas risas. Uno de los memes que más ha llamado la atención en un póster hecho con Inteligencia Artificial de la película La La Land, pero protagonizada por Vinicius Jr. y Erling Haaland, y llamada Haa La Land.
Además, tras el primer gol de Noruega, surgieron las reacciones de miles de brasileños, quienes estaban impactados.
Otro meme que lleva unos días circulando en redes sociales es la imagen de Erling Haaland como una de las hermanas Wilson, mientras Vinicius Jr. luce como Terry Crews de la película ¿Y dónde están las rubias? En el partido de hoy las caras de ambos impresas en formato gigante fueron vistas en la tribuna.
También, usuarios expresaron su tristeza ante la eliminación de Brasil del Mundial 2026, en especial la gente de países de Latinoamérica, por la cercanía que existe con el pueblo brasilero.
Mientras que, los mexicanos más optimistas, señalaron preocupación por lo que le podría esperar al Tri si se enfrenta a Noruega.
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