Memes del triunfo de México tras ganarle a Ecuador en el Mundial

México ganó 2-0 a Ecuador y los usuarios de Internet celebraron con divertidos memes en los que hicieron imágenes graciosas para retratar la rivalidad de ambas escuadras.

La rivalidad en redes comenzó cuando los comentaristas ecuatorianos empezaron a hacer comentarios contra México, entonces varios conductores de televisión mexicana notaron que había cierto recelo por parte de los aficionados de Ecuador.

Una vez que se supo a qué hotel iba a llegar la selección de Ecuador los aficionados mexicanos no dudaron en organizarse para ir a armar la fiesta afuera del hotel para evitar que los jugadores descansaran antes del partido.

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México le ganó a Ecuador con los goles de Julián Quiñones y de Raúl Jiménez.

Estos son los mejores memes del partido México vs Ecuador

Los usuarios destacaron la participación de Gilberto Mora, un joven de 17 años que estuvo presionando todo el partido para que México metiera gol. Por su corta edad llamó la atención de los cronistas y por supuesto de los aficionados y de los memes.

Memes del México vs Ecuador ı Foto: Redes sociales

Antes del partido, comenzó una fuerte lluvia que retrasó el inicio del juego en el Estadio Ciudad de México y los usuarios también se imaginaron que los de Ecuador van a llegar enojados y empapados tras ser eliminados del Mundial por México.

Meme de Ecuador tras mojarse por la lluvia en el Estadio Azteca ı Foto: Redes sociales

También los usuarios recordaron con los memes el momento en el que Ecuador invadió la embajada de México, ya que la rivalidad no solo es en la cancha, sino también política.

¿Cómo te quedó el ojo, Ecuador?

Ahora discúlpate por lo de la embajada. pic.twitter.com/FxEWYVc6Bn — Simpsonito (@SoySimpsonito) July 1, 2026

Otro de los memes se enfocaron al famoso “¿Y si sí?“, la nueva frase viral para animar a México.

Asimismo, los usuarios de Internet señalaron que México está listo para enfrentarse a cualquier rival, incluso hasta Francia. Cabe recordar que la Selección espera a su contrincante para los octavos que estará entre Congo e Inglaterra.

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