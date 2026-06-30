¿Quién es Sebastián Beccacece, técnico de Ecuador y de dónde es?

Luego de que Ecuador lograra vencer a Alemania 2-1 el pasado 26 de junio, este miércoles se enfrentará a la Selección Mexicana, y el partido de dieciseisavos de final se disputará en el Estadio Ciudad de México este martes a las 19:00 horas.

Los hinchas mexicanos se encuentran listos para este enfrentamiento, pues debido al desempeño que tuvo la Selección Nacional durante la fase de grupos se espera que logren ganarle a los ecuatorianos para pasar a los octavos de final.

Pese a que el director técnico de Ecuador, Sebastián Beccacece quería que el equipo llegada a la capital dos días antes del encuentro, estos arribaron a la CDMX este lunes, e incluso señaló que su traslado a México tuvo una duración de nueve horas.

¡Se queja de la logística; llegaron demorados a CDMX! 🇪🇨😱



El técnico de Ecuador, Sebastián Beccacece, dijo que su vuelo a la capital de México sufrió demoras a menos de 24 hrs del partido.



“Un vuelo que era de 3 horas y media terminó siendo de 9 horas”.



📹. @ericklmelchor_ pic.twitter.com/YnyOcsBldA — HORA CERO DEPORTES (@HCDmty) June 30, 2026

¿Quién es Sebastián Beccacece?

Sebastián Andréz Beccacece nació el 17 de diciembre de 1980 en Rosario, Argentina, y comenzó su carrera dentro del mundo futbolístico como director técnico, pues nunca se desempeñó como jugador profesional.

El portal oficial de la FIFA compartió una entrevista con el ahora seleccionador de Ecuador, en la que este comparte que se enamoró del futbol porque su papá es un apasionado del deporte.

Señaló que pese a que le hubiera gustado desempeñarse dentro de la cancha pues sus hermanos sí jugaron futbol, con el tiempo entendió que su lugar estaba fuera del campo, por lo que comenzó su camino para ser entrenador desde los 18 años de edad.

Desde 2003 Beccacece fue asistente de Jorge Sampaoli, y permaneció asistiendo al director técnico por aproximadamente 15 años, por lo que estuvo presente en distintos clubs de futbol en Argentina, Chile, Ecuador, y Perú.

Fue a partir del 2016 cuando Sebastián Beccacece pasó de ser asistente a entrenador, pues debutó con la Universidad de Chile, para posteriormente entrar al club Defensa y Justicia de Argentina.

Sebastián Beccacece pasó por el Indpendiente, el Racing Club, y Elche, pero en el Defensa y Justicia estuvo como entrenador por tres ciclos: en 2016, en 2018-2019 y en 2021.

Llegó a ser seleccionador de Ecuador en 2024, con la finalidad de lograr que el equipo que ahora está por disputar su partido de dieciseisavos de final llegara a clasificar en el Mundial de este 2026.

También te puede interesar:

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.