Carlos Orvañanos desata críticas tras aparecer en video de FIFA en el Mundial 2026.

El alcalde de Cuajimalpa, Carlos Orvañanos, fue captado en un video oficial emitido por la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA) sobre el partido disputado entre México y Chequia, en las instalaciones del Estadio Ciudad de México, el pasado 24 de junio de 2026.

El video permitió ver a Carlos Orvañanos en la zona de gradas mezclado entre la afición mexicana mientras se entona el himno nacional, una escena que se está compartiendo en las redes sociales.

Descontento vecinal por desatención a problemas urbanos

La presencia del edil en el partido entre México y Chequia generó una ola de descontento y cuestionamientos directos por parte de los residentes de Cuajimalpa.

Los ciudadanos expresaron su inconformidad al señalar que el alcalde destina tiempo y recursos a este tipo de eventos de entretenimiento deportivo, mientras que la demarcación territorial enfrenta de manera constante afectaciones recurrentes relacionadas con inundaciones.

Aunado a lo anterior, los habitantes denunciaron un incremento notable en la percepción de inseguridad dentro de distintas colonias que integran la alcaldía Cuajimalpa.

Los denunciantes sostienen que las prioridades de la administración local se encuentran desviadas de las necesidades urgentes que aquejan diariamente a la población civil.

Reclamaciones por el uso de recursos y viajes recurrentes

Las críticas vertidas en redes sociales y espacios comunitarios no se limitaron únicamente al evento celebrado el pasado 24 de junio en el Estadio Ciudad de México.

Vecinos y usuarios digitales señalaron que Carlos Orvañanos no suele perderse los encuentros mundialistas en los que participa la Selección Mexicana de futbol.

De acuerdo con los señalamientos, el funcionario ha asistido también a partidos celebrados por otros equipos en territorio de los Estados Unidos.

Esta recurrencia en los viajes y asistencias a torneos internacionales ha derivado en fuertes reclamos sobre el presunto uso y el verdadero destino de los recursos públicos de la alcaldía, cuestionando el tiempo laboral que el mandatario dedica a actividades ajenas a su encargo institucional.

Exigencias de la ciudadanía de Cuajimalpa

Ante la difusión del video de la FIFA, la comunidad de Cuajimalpa demandó formalmente una mayor atención y un cambio en las prioridades de la gestión de Carlos Orvañanos.

Hasta el momento, los colonos exigen respuestas claras sobre el financiamiento de los viajes del edil y una concentración absoluta en resolver las problemáticas que merman la calidad de vida en la alcaldía.

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JVR