Golpean a 2 sujetos en Cuajimalpa; vinculan a trabajadores de la alcaldía con la agresión

Un grupo de sujetos golpeó brutalmente con palos y tubos a dos hombres en la alcaldía Cuajimalpa. Los hechos ocurrieron específicamente en el campamento de limpias ubicado sobre la avenida Jesús del Monte.

La agresión se dio a conocer mediante un video difundido en la red social X. El material capturó el momento exacto de la agresión física contra ambas víctimas.

Así fue la agresión contra los 2 hombres

Los dos hombres recibieron múltiples golpes en el campamento de limpias de la demarcación gobernada por el panista Carlos Orvañanos. Dicho sitio se localiza en la avenida Jesús del Monte, una vialidad muy concurrida.

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El grupo de agresores empleó lo que pareciera ser objetos de metal y madera durante el altercado ocurrido cerca de una tienda Chedraui. En las imágenes se observa el posible uso de palos y tubos.

Los objetos contundentes causaron heridas severas a los dos ciudadanos agredidos. Uno de los afectados terminó con el cuerpo completamente cubierto de sangre.

El segundo hombre sufrió agresiones continuas hasta perder el conocimiento en la vía pública. La agresión física provocó que quedara completamente inconsciente sobre la calle.

Una mujer, que se encontraba presente en el sitio, suplicaba de manera constante a los atacantes detener la violencia física contra el hombre inconsciente. A pesar de los ruegos para frenar los golpes, los agresores continuaron la golpiza.

El video capturado muestra la gravedad del ataque frente a los transeúntes, quienes no pudieron ayudar a los hombres atacados.

En #Cuajimalpa, un hombre fue golpeado hasta quedar inconsciente frente a su hija, que suplicaba que detuvieran la agresión



Denuncian que los presuntos agresores serían trabajadores vinculados a la alcaldía



¿Quién responde por estos hechos? pic.twitter.com/zSUKsLQuFV — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) June 24, 2026

Señalamientos contra la administración local de Cuajimalpa

Diversas denuncias en redes sociales identificaron y señalaron de manera directa a los presuntos responsables.

De acuerdo con las acusaciones, los agresores son trabajadores de la alcaldía. Se les vincula formalmente con la estructura laboral del gobierno de Cuajimalpa.

La demarcación territorial de Cuajimalpa es encabezada actualmente por Carlos Orvañanos. El funcionario ejerce su gobierno bajo las siglas del Partido Acción Nacional.

Reacciones y polémica en plataformas digitales

El material videográfico compartido en la red social X generó una ola de indignación. Los ciudadanos utilizaron la plataforma para manifestar su rechazo absoluto.

Las opiniones vertidas en la red social X cuestionan severamente la conducta violenta del grupo de personas violentas. La brutalidad del ataque contra los dos hombres concentró las críticas principales.

Varios usuarios de la red social utilizaron el calificativo de cobardes para describirlos. Otros expresaron textualmente la frase “cobardes” en las publicaciones.

“Cobardes!”

“Cobardes, púdranse…”

“Terrible”

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JVR