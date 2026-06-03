Tromba en Cuajimalpa deja daños en 45 viviendas; reprochan ausencia de alcalde

Isabel Avilés, sobre restos de una parte de su casa que quedó severamente deteriorada y enlodada, ayer.

“En cuestión de segundos, todo comenzó a inundarse. Algunos comensales se desesperaron, se subieron a las mesas, quisieron salir por ahí y rompieron los vidrios”, señaló Heriberto López, dueño del restaurante Ensaladas Emmanuel, quien tras la granizada del pasado lunes en Cuajimalpa, aseguró que tuvo pérdida total.

La mañana del martes, vecinos de la demarcación amanecieron con muebles mojados, salas encharcadas, con lodo en sus entradas y patios, con electrodomésticos echados a perder, entre otras afectaciones por la tromba de la noche anterior. Hay hogares en los que se aprecia en las paredes la altura que alcanzó la inundación y que en algunos fue de hasta un metro.

El Dato: La Jefa de Gobierno, Clara Brugada, encabezó un recorrido por zonas afectadas y prometió desazolves, apoyos de limpieza y otros apoyos para los afectados.

Lluvias ocasionaron que una barda de la casa de Isabel cayera. ı Foto: Especial y Luis Olivera |La Razón

De acuerdo con vecinos de la colonia Cuajimalpa, la lluvia inició de forma intensa a las 19:00 horas, pero jamás imaginaron que en minutos, los inmuebles de calles como Antonio Ancona o 21 de Marzo, se inundarían.

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“Aquí había aproximadamente 20 personas, entre comensales y trabajadores. Aquí esta parte de la cocina, el agua era tan fuerte que tiró el refrigerador. Se ve hielo, granizo ahí, las jarras, los refrigeradores, congeladores, todo lo que usamos para la cocina, prácticamente pérdida total. Es todo, es comenzar de cero”, apuntó Heriberto López a La Razón.

Otras personas como Isabel Avilés, quien habita en el número 169 de la calle Ocampo, afrontaron algo más que agua y hielo a raíz de la lluvia que aquejó a diversos puntos de la alcaldía Cuajimalpa, en la colonia del mismo nombre.

Marcas de la altura que alcanzó el agua en el baño de una vivienda. ı Foto: Especial y Luis Olivera |La Razón

La mujer contó que tras unos minutos de haber iniciado la lluvia, se escuchó un estruendo gigantesco al interior de su domicilio, algo casi equiparable al ruido que provoca un trueno cuando impacta el suelo. Inicialmente, Isabel Avilés y los siete miembros de su familia sólo observaron agua que comenzaba a colmar sus pies, pero al levantar el rostro, identificaron que la amenaza era más grande de lo que habían pensado.

“Se vino la barda encima. Tumbó toda la pared y no sólo fue aquí, fue también la casa que está aquí al lado. Rápido levantamos al bebé y salimos como pudimos, pero todo se nos vino encima. Ahí están las piedras, es todo el cascajo del muro que se vino abajo por el peso de la granizada”, explicó la vecina.

De acuerdo con la secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, Myriam Urzúa Venegas, las precipitaciones del pasado lunes provocaron la activación de la alerta púrpura en la alcaldía.

Basura clandestina tapó drenajes, mencionan vecinos. ı Foto: Especial y Luis Olivera |La Razón

Ayer, la funcionaria precisó ante medios de información que los chubascos dañaron, al menos, 45 viviendas en colonias como Cuajimalpa, San Pablo Chimalpa, San Mateo Tlaltenango y Contadero.

Urzúa Venegas mencionó además que de los más de 10 millones de metros cúbicos de agua que cayeron el 1 de junio en la Ciudad de México, 35 por ciento se concentró en el perímetro de la alcaldía.

Sobre los daños en las viviendas, el alcalde de la demarcación, Carlos Orvañanos Rea, aseguró en sus redes sociales que recorrió calles durante la noche en la cual se registraron estas afectaciones.

A pesar de esto, habitantes de la calle Antonio Ancona afirmaron que, tras las primeras 17 horas del desastre, el edil panista no se presentó ante ellos para conocer cuáles eran sus necesidades.

“Nadie se ha acercado (de la alcaldía) y no soy yo el único afectado. Llevo 20 años aquí, es la primera vez que algo así pasa.

“Digo, había inundaciones, pero no al grado de haberse inundado mi fosa o que se haya colapsado mi compresor, que todo haya llegado a un nivel que nunca imaginamos”, comentó Roberto Ibáñez, cuyo taller automotriz también tuvo afectaciones severas y tenía encharcamientos.

El trabajador estimó que el daño económico asciende a 40 o 45 mil pesos, sin considerar la merma económica que el comerciante padeció luego de que las malas condiciones de la calle redujeran la afluencia de clientes.

Si bien Orvañanos Rea se reunió con habitantes afectados durante la noche y madrugada, a quienes ofreció apoyo, esto no fue por igual para todos los afectados, quienes criticaron que ni el personal de la demarcación los visitó durante ese lapso y la mañana del martes.

Rocío Zaleski, quien perdió ropa, electrónicos, alimentos para una semana, utensilios de cocina, muebles y hasta su propia cama, es una de las damnificadas.

A pesar de que la vecina fue una de las principales afectadas por el clima, Orvañanos Rea no acudió a su domicilio tras las primeras horas del desastre para atender una barda que, después de la lluvia, cayó en su dormitorio.

“La alcaldía nos ha abandonado, no nos ha apoyado. Quedé en ceros, perdimos todo. Espero que nos ayuden y que nos den ayuda, porque estamos abandonados”, dijo otra mujer.

Luego de lo ocurrido en diversas zonas de Cuajimalpa, diputados locales de Morena y el PRI pidieron declarar una emergencia en la demarcación, así como garantizar recursos económicos suficientes para los damnificados.

Al cierre de esta edición, Orvañanos Rea afirmó en redes sociales que su agenda contemplaba la visita a todos los puntos afectados, pero vecinos de la colonia Cuajimalpa confirmaron que no había acudió a verlos.

“Estoy esperando la ayuda de nuestro alcalde y no ha venido, no nos ha brindado el apoyo adecuado. Por favor, si llega a venir, que sea parejo que no se salten, que no digan: ‘éste sí y este no’, porque todos somos afectados”, expresó una vecina ante la falta de ayuda de la alcaldía.

LOS BASUREROS. Vecinos también denunciaron la presencia de tiraderos clandestinos en las calles de Cuajimalpa y que, consideraron, también es un problema en época de lluvias pues obstruyen las coladeras o las tapan, por lo que las aguas negras salen.

Los colonos compartieron a este diario imágenes de tiraderos clandestinos en distintas calles de la demarcación. Denunciaron que, pese a los reportes, la problemática persiste y ahora hay consecuencias por las fuertes lluvias y las coladeras obstruídas por residuos.