Estas son las colonias afectadas por las inundaciones y granizada en Cuajimalpa

Por la noche de este 1 de junio se registraron fuertes lluvias y granizadas en la Ciudad de México, dichas precipitaciones afectaron fuertemente en la alcaldía Cuajimalpa con inundaciones, caída de árboles y cierre de vialidades.
La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil emitió este lunesuna alerta púrpura en la alcaldía Cuajimalpa, debido a que la lluvia que se registró fue mayor a 70 milímetrros.
Por su parte, la alcaldía Cuajimalpa habilitó un albergue temporal en el Deportivo Morelos, con la finalidad de brindar resguardo y apoyo a las familias que resultaron afectadas por las precipitaciones del 1 de junio.
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Este martes 2 de junio se tendrán instalados centros de acopio; uno en la explanada de la alcaldía Cuajimalpa y otro en el Deportivo Morelos, en donde las personas pueden llevar alimentos no perecederos, agua embotellada, artículos de higiene personal, cobijas, productos de limpieza y artículos de primera necesidad.
Colonias afectadas en la alcaldía Cuajimalpa
José María Castorena y Antonio Ancona fueron unas de las zonas más afectadas de la alcaldía Cuajimalpa por la acumulación de granizo, así como la avenida Prolongación Juárez.
Algunas de las colonias en las que se reportaron afectaciones, de acuerdo con la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) son:
- Colonia Lomas de Memetla
- Colonia Contadero
- Colonia Zentlapatl
- Colonia Cuajimalpa Centro
Ante las afectaciones registradas por las fuertes lluvias elementos del Heróico Cuerpo de Bomberos, la Secretaría de Gestión Integral del Agua, el C5, la SGIRPC y la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México brindaron atención a la población.
El director general del Heróico Cuerpo de Bomberos de la CDMX, Juan Manuel Pérez Cova informó que un deslave provocó la caída de un árbol de 15 metros de largo sobre dos autos, y en uno de estos rescataron a una persona ilesa.
Asimismo, precisó que se desplegó un total de 10 unidades y 32 bomberos y bomberas para atender la emergencia, por lo que cubrieron las siguientes afectaciones en el transcurso de la noche:
- Retiraron 17 árboles caídos
- Retiraron 4 postes caídos
- Atendieron 12 acumulaciones excesivas de agua
- Atendieron 3 cortocircuitos
- Atendieron un deslave
- Rescataron a 3 personas y un vehículo
Por medio de redes sociales los usuarios comenzaron a publicar fotografías y videos en los que se pueden apreciar los grandes niveles que alcanzó el agua, pues incluso algunas personas se pararon sobre el techo de sus vehículos para no ser alcanzados por la corriente.
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