Estas son las colonias afectadas por las inundaciones y granizada en Cuajimalpa

Por la noche de este 1 de junio se registraron fuertes lluvias y granizadas en la Ciudad de México, dichas precipitaciones afectaron fuertemente en la alcaldía Cuajimalpa con inundaciones, caída de árboles y cierre de vialidades.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil emitió este lunesuna alerta púrpura en la alcaldía Cuajimalpa, debido a que la lluvia que se registró fue mayor a 70 milímetrros.

Por su parte, la alcaldía Cuajimalpa habilitó un albergue temporal en el Deportivo Morelos, con la finalidad de brindar resguardo y apoyo a las familias que resultaron afectadas por las precipitaciones del 1 de junio.

Este martes 2 de junio se tendrán instalados centros de acopio; uno en la explanada de la alcaldía Cuajimalpa y otro en el Deportivo Morelos, en donde las personas pueden llevar alimentos no perecederos, agua embotellada, artículos de higiene personal, cobijas, productos de limpieza y artículos de primera necesidad.

Cuajimalpa se une para ayudar.



Tu apoyo puede hacer la diferencia para quienes más lo necesitan.#CuajimalpaSomosFamilia pic.twitter.com/DkdcX3oCbQ — Alcaldía Cuajimalpa (@cuajimalpa_gob) June 2, 2026

Colonias afectadas en la alcaldía Cuajimalpa

José María Castorena y Antonio Ancona fueron unas de las zonas más afectadas de la alcaldía Cuajimalpa por la acumulación de granizo, así como la avenida Prolongación Juárez.

Algunas de las colonias en las que se reportaron afectaciones, de acuerdo con la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) son:

Colonia Lomas de Memetla

Colonia Contadero

Colonia Zentlapatl

Colonia Cuajimalpa Centro

Las lluvias registradas esta noche pueden causar afectaciones, por lo que trabajamos en conjunto con @Bomberos_CDMX, @SEGIAGUA, @C5_CDMX y @SOBSECDMX para brindar atención de forma inmediata a la población.



Toma tus precauciones y mantente informado.… — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) June 2, 2026

Ante las afectaciones registradas por las fuertes lluvias elementos del Heróico Cuerpo de Bomberos, la Secretaría de Gestión Integral del Agua, el C5, la SGIRPC y la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México brindaron atención a la población.

El director general del Heróico Cuerpo de Bomberos de la CDMX, Juan Manuel Pérez Cova informó que un deslave provocó la caída de un árbol de 15 metros de largo sobre dos autos, y en uno de estos rescataron a una persona ilesa.

Asimismo, precisó que se desplegó un total de 10 unidades y 32 bomberos y bomberas para atender la emergencia, por lo que cubrieron las siguientes afectaciones en el transcurso de la noche:

Retiraron 17 árboles caídos

Retiraron 4 postes caídos

Atendieron 12 acumulaciones excesivas de agua

Atendieron 3 cortocircuitos

Atendieron un deslave

Rescataron a 3 personas y un vehículo

#AlMomento, cuatro células de Bomberos atienden diversos servicios por lluvias en Cuajimalpa. Informo que en la zona se registró un deslave que provocó la caída de un árbol de aproximadamente 15 m de largo sobre dos autos. De uno de los vehiculos rescatamos a una persona que… pic.twitter.com/5dUKSFQ8gO — Jefe Vulcano Cova (@JefeVulcanoCova) June 2, 2026

Por medio de redes sociales los usuarios comenzaron a publicar fotografías y videos en los que se pueden apreciar los grandes niveles que alcanzó el agua, pues incluso algunas personas se pararon sobre el techo de sus vehículos para no ser alcanzados por la corriente.

Continuamos laborando en la Colonia Contadero, Alcaldía Cuajimalpa, donde, derivado del deslave, se registra acumulación de agua con un tirante de aproximadamente 3 metros al interior de una vivienda, afectando un área de alrededor de 250 m2. No se reportan personas lesionadas.… pic.twitter.com/2BdF7c8qZH — Jefe Vulcano Cova (@JefeVulcanoCova) June 2, 2026

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