Metro CDMX HOY 2 de junio: Estas son las líneas con marcha lenta

Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México informaron a través de sus redes sociales que el servicio inició con retrasos y aglomeraciones este martes 2 de junio.

Por su parte el Metro informó al respecto de las líneas en las que se presentan afectaciones o alta afluencia, por lo que los usuarios pueden planear su viaje con mayor anticipación.

En La Razón te contamos cómo avanzan los trenes esta mañana y qué líneas son las que reportan retrasos severos.

#MetroAlMomento:

Se registra afluencia alta en las Líneas 3, 7, 12 y B, lo que puede generar mayores tiempos de espera en andenes y durante el abordaje de trenes. Te recomendamos anticipar tu salida y planificar tu traslado. #MovilidadCDMX pic.twitter.com/2LbiM9xbfh — MetroCDMX (@MetroCDMX) June 2, 2026

¿Qué líneas presentan retrasos?

Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro reportan diversas afectaciones, como retrasos, aglomeraciones y trenes que tardan cierto tiempo en salir. Estos son algunos de los reportes que comparten:

Línea 7

La línea 7 que corre desde El Rosario a Barranca del Muerto reporta un retraso en el servicio y alta afluencia en la línea. Mientras la cuenta oficial del Metro anuncia el envío de trenes a estaciones más llenas, los usuarios reportan a través de redes sociales un lento avance:

“Ni siquiera se puede llegar al andén en L7 Tacubaya”

“#L7 sigue completamente colapsada, incluso ahora está peor″

“Cómo no se va a registrar afluencia alta si los trenes pasan cada 20 minutos en línea 7″

Buen día. Al momento, la Línea 7 opera sin averías; se registra afluencia de la hora. Se envían trenes vacíos a las estaciones de mayor demanda y se agiliza la circulación desde las terminales para atender el flujo de personas usuarias. Permite el libre cierre de puertas y deja… — MetroCDMX (@MetroCDMX) June 2, 2026

Línea 12

La línea 12 del Metro de la Ciudad de México que corre desde Mixcoac a Tláhuac presenta un retraso en el servicio. Los usuarios reportan lo siguiente:

“Línea 12 lenta como siempre”

“La línea 12 está detenida dirección Mixcoac”

“Nunca va a bajar la afluencia alta si no hacen que el metro tenga buena circulación, línea 12 dirección Mixcoac lleva avance lento, estamos detenidos en Metro Tezonco”

Otras líneas con retraso

De acuerdo con los usuarios del metro, algunas líneas presentan alguna afectación debido a la alta afluencia:

Línea 8: avance lento en algunas estaciones

Línea B: alta afluencia en algunas estaciones

Además, debes recordar que la línea 2 presta servicio en dos tramos: de la estación Tasqueña a Xola y de Cuatro caminos a Pino Suárez, por lo que las estaciones Viaducto, Chabacano, San Antonio Abad, Portales, Nativitas y Zócalo/Tenochtitlan permanecen cerradas.

#MetroAlMomento:



La Línea 2 opera en dos tramos: de Tasqueña a Xola y de Cuatro Caminos a Pino Suárez, en ambos sentidos.



Las estaciones Viaducto, Chabacano, San Antonio Abad, Portales, Nativitas y Zócalo/Tenochtitlan permanecen cerradas, por lo que no hay servicio para ascenso… pic.twitter.com/zpYVsnrHpF — MetroCDMX (@MetroCDMX) June 2, 2026

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LMCT