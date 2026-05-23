Metro CDMX: Cierran 10 estaciones de la Línea 2 este fin de semana

Tramo Tasqueña - San Antonio Abad de la L2 del Metro cerrará este fin de semana.

El Metro de la Ciudad de México anunció que, este fin de semana, cerrarán 10 estaciones de la Línea 2, particularmente el tramo que va de San Antonio Abad a Tasqueña, por lo que urgió a tomar precauciones y considerar el servicio de apoyo.

A través de un comunicado, el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro informó que, a partir de las 20:00 horas de este sábado y hasta el inicio del servicio el lunes 25 de mayo, cerrará el tramo San Antonio Abad - Tasqueña.

Un tren de la Línea 2 del Metro de la Ciudad de México, en una fotografía ilustrativa. ı Foto: Cuartoscuro

Es decir, no ofrecerán servicio las estaciones:

San Antonio Abad

Chabacano

Viaducto

Xola

Villa de Cortés

Nativitas

Portales

Ermita

General Anaya

Tasqueña

En el tramo afectado se ofrecerá apoyo con unidades de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP), que harán parada en cada una de las estaciones. El abordaje será gratuito.

#AvisoMetro: En el marco de los trabajos de rehabilitación integral el servicio en la Línea 2, a partir del sábado 23 de mayo a las 20:00 horas y hasta el inicio de servicio del lunes 25 mayo, el servicio se ofrecerá de Pino Suárez a Cuatro Caminos.



El tramo San Antonio Abad a… pic.twitter.com/AT9ShLp6nC — MetroCDMX (@MetroCDMX) May 23, 2026

Así, a partir de la noche de este sábado y hasta las 05:00 horas del lunes, la Línea 2 solo dará servicio normal en las estaciones que comprenden el tramo Cuatro Caminos a Pino Suárez.

El Metro CDMX solicitó la comprensión de las y los usuarios y aclaró que estas labores de mantenimiento son en favor de un mejor sistema de transporte, más allá del Mundial 2026.

“El Metro solicita la comprensión del público usuario ante las afectaciones por las obras de rehabilitación y reitera su compromiso para mejorar las instalaciones de la red con obras que perdurarán más allá del mundial de fútbol que se realizará en la Ciudad de México”, explicó el STC en un comunicado.

#AvisoMetro: Por los trabajos de rehabilitación en Línea 2, a partir de mañana sábado a las 20:00 horas y hasta el inicio del servicio del lunes 25 de mayo, el servicio de trenes será de Pino Suárez a Cuatro Caminos por ambos sentidos.



El tramo de San Antonio Abad a Tasqueña… pic.twitter.com/Sj7Vh06Lvy — MetroCDMX (@MetroCDMX) May 23, 2026

Recordar que, esta semana, la estación Auditorio de la Línea 7 reabrió tras, de igual forma, permanecer cerrada varios meses por mantenimiento y remodelación.

La estación fue redecorada y quedó lista para recibir a miles de usuarios en uno de los principales puntos turísticos de la capital mexicana: el Auditorio Nacional y la Primera Sección del Bosque de Chapultepec.

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