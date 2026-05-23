Marchas y bloqueos en CDMX HOY 23 de mayo: ¿Qué manifestaciones hay y qué calles están cerradas?

Marcha en favor de la causa palestina en la Ciudad de México.

La Ciudad de México es el centro político y cultural del país, pero también es el punto donde se concentran las manifestaciones. Marchas, bloqueos y concentraciones son parte de la vida cotidiana de los capitalinos, por lo que, quienes viven en la Ciudad, deben preverse ante cierres y afectaciones viales.

Hay marchas que se repiten año con año y convocan a miles de personas; entre ellas: la del 8 de marzo (8M), la del 25 de noviembre (25N) y la de colectivos por la verdad en Ayotzinapa. No obstante, día con día se registran marchas más pequeñas, que pese a su menor convocatoria provocan afectaciones en la movilidad cotidiana de los capitalinos.

Marcha en favor de la causa palestina, en la Ciudad de México. ı Foto: Cuartoscuro

Este sábado 23 de mayo no es la excepción, y una serie de manifestaciones se han convocado en las calles de la Ciudad de México. Estas son las marchas, bloqueos y concentraciones previstas para hoy.

Marchas y bloqueos en CDMX HOY: ¿Cuáles son las manifestaciones de este día?

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, para este sábado 23 de mayo no se prevén marchas, pero sí nueve concentraciones y dos citas.

Concentraciones

Movimiento Global a Gaza México. En Terminal 1 del Aeropuerto Internacional “Benito Juárez” de la Ciudad de México (Av. Capitán Carlos León) , Col. Peñón de los Baños, Alc. Venustiano Carranza, desde las 07:00 horas .

Colectivo Cambio en Venustiano Carranza. En Unidad Fiviport (Tenochtitlán y Nezahualcóyotl) , Col. Arenal 1ª. Sección, Alc. Venustiano Carranza, desde las 10:00 horas .

Liga Cultural Antifascista. En Explanada de la Alcaldía Tlalpan (Plaza de la Constitución No. 1) , Col. Tlalpan Centro, Alc. Tlalpan, desde las 10:00 y 18:00 horas / En Centro Cultural Casa Frissac (Moneda) , Col. Tlalpan Centro, Alc. Tlalpan, desde las 11:00 horas / En Museo de Historia de Tlalpan (Plaza de la Constitución No. 10) , Col. Tlalpan Centro, Alc. Tlalpan, desde las 13:00 horas .

La Voz del Anáhuac. En Edificio Chihuahua (Av. Paseo de la Reforma y Av. Ricardo Flores Magón) , Col. Tlatelolco, Alc. Cuauhtémoc, desde las 11:00 horas .

Colectiva “Hijas de la Cannabis”. En Plaza Tlaxcoaque (Diagonal 20 de Noviembre y Tlaxcoaque) , Col. Centro, Alc. Cuauhtémoc, desde las 12:00 horas .

Frente por la Vivienda Joven. En Radio Nopal (José Rosas Moreno No. 123) , Col. San Rafael, Alc. Cuauhtémoc, desde las 15:00 horas .

Organizaciones Contra el Bloqueo de Cuba. En Av. Álvaro Obregón No. 185 , Col. Roma Norte, Alc. Cuauhtémoc, desde las 18:00 horas .

Marea MX. En Hotel Hyatt Regency México City Insurgentes (Av. Insurgentes Sur No. 724) , Col. Del Valle, Alc. Benito Juárez, desde las 18:00 horas .

Colectivo “Firmas por Palestina MX”. En Josefina y su Café (Dr. Erazo No. 62, Col. Doctores) / Librería Morgana (Colima No. 143, Col. Roma Norte) / Tienda de Artesanías “Donde Clara” (Ámsterdam No. 133, Col. Condesa), Alc. Cuauhtémoc / Cafetería Vegana “Les Gords” (Ahuanusco No. 33, Col. Pedregal de Santo Domingo), Alc. Coyoacán / Plaza “La Paja Oaxaca” (República de El Salvador No. 125, Col. Centro Histórico), Alc. Cuauhtémoc, desde las Durante el día.

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