Marchas y bloqueos en CDMX HOY 22 de mayo: ¿Qué manifestaciones hay y qué calles están cerradas?

La Ciudad de México es el centro político y cultural del país, pero también es el punto donde se concentran las manifestaciones. Marchas, bloqueos y concentraciones son parte de la vida cotidiana de los capitalinos, por lo que, quienes viven en la Ciudad, deben preverse ante cierres y afectaciones viales.

Hay marchas que se repiten año con año y convocan a miles de personas; entre ellas: la del 8 de marzo (8M), la del 25 de noviembre (25N) y la de colectivos por la verdad en Ayotzinapa. No obstante, día con día se registran marchas más pequeñas, que pese a su menor convocatoria provocan afectaciones en la movilidad cotidiana de los capitalinos.

Aspecto de una marcha en la Ciudad de México. ı Foto: Cuartoscuro

Este viernes 22 de mayo no es la excepción, y una serie de manifestaciones se han convocado en las calles de la Ciudad de México. Estas son las marchas, bloqueos y concentraciones previstas para hoy.

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Marchas y bloqueos en CDMX HOY: ¿Cuáles son las manifestaciones de este día?

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, para este viernes 22 de mayo no se prevén marchas, pero sí 14 concentraciones y dos citas.

Concentraciones

Colectivo: Vanguardia Mexicana de Trabajadores y Extrabajadores de Seguridad Pública “Monterrubio”. En Juzgados de Control del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente , Av. Reforma No. 50, Col. Lomas de San Lorenzo, Alc. Iztapalapa, desde las 08:30 horas .

Colectivo: Amigos del Refugio Franciscano. En Tribunal de Disciplina Judicial, Sede Insurgentes , Av. Insurgentes Sur No. 2417, Col. San Ángel, Alc. Álvaro Obregón, desde las 09:00 horas .

Colectivo: Alianza Nacional Telefonista. En Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana , Calz. Manuel Villalongín No. 50, Col. Cuauhtémoc, Alc. Cuauhtémoc, desde las 11:00 horas .

Colectivo: Escuela de Periodismo “Carlos Septién García”. En Escuela de Periodismo “Carlos Septién García” , Basilio Vadillo No. 43, Col. Tabacalera, Alc. Cuauhtémoc, desde las 12:00 horas .

Colectivo: Colectivo “Lleca Escuchando la Calle”. En Juzgados de Control del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente , Av. Reforma No. 50, Col. Lomas de San Lorenzo, Alc. Iztapalapa, desde las 12:00 horas .

Colectivo: Consejo de Representantes Estudiantiles de la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán. En Estación “Buenavista”, línea 1 del Tren Suburbano (Av. Insurgentes Norte y Mosqueta) , Col. Buenavista, Alc. Cuauhtémoc / Estación “Fortuna”, Línea 1 del Tren Suburbano (F.C. Central y Eje 4 Norte Calzada Azcapotzalco – La Villa) , Col. Estación Pantaco, Alc. Azcapotzalco, desde las 12:00 horas .

Colectivo: Colectivo “Plataforma 4:20”. En Monumento a la Madre , Av. Insurgentes Sur y James Sullivan, Col. San Rafael, Alc. Cuauhtémoc, desde las 12:00 horas .

Colectivo: Movimiento Estudiantil y Popular por la Movilidad Digna. En Estación “Universidad”, línea 3 del Sistema de Transporte Colectivo Metro (Av. Antonio Delfín Madrigal) , Col. Pedregal de Santo Domingo, Alc. Coyoacán, desde las 14:00 horas (Nota: Se prevé reunión previa a las 13:00 hrs en la escultura “Los Bigotes” en Ciudad Universitaria para posterior traslado a la estación) .

Colectivo: Asamblea Estudiantil de la Escuela Superior de Economía del Instituto Politécnico Nacional. En Centro Histórico y Cultural “Juan de Dios Bátiz” (Manuel Carpio y Cto. Interior Instituto Técnico Industrial) , Col. Agricultura, Alc. Miguel Hidalgo, desde las 15:00 horas .

Colectivo: Comité 68 Prolibertades Democráticas. En Sede del Sindicato Mexicano de Electricistas (Mtro. Antonio Caso No. 45) , Col. Tabacalera, Alc. Cuauhtémoc, desde las 18:00 horas .

Colectivo: Movimiento Socialista del Poder Popular México. En Museo Casa de León Trotsky (Av. Río Churubusco No. 410) , Col. Del Carmen, Alc. Coyoacán, desde las 18:00 horas .

Colectivo: Comité Ejecutivo Estudiantil “5 de Mayo” del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos No. 12 “José María Morelos”. En Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos No. 12 “José María Morelos” (Paseo de las Jacarandas No. 196) , Col. Santa María Insurgentes, Alc. Cuauhtémoc, desde las Durante el día .

Colectivo: Comunidad Estudiantil de la Universidad Autónoma Metropolitana. En Embajada de Israel (Sierra Madre No. 215) , Col. Lomas de Chapultepec, Alc. Miguel Hidalgo, desde las Durante el día .

Colectivo: Colectivo “Firmas por Palestina MX”. En Josefina y su Café (Dr. Erazo No. 62, Col. Doctores) / Librería Morgana (Colima No. 143, Col. Roma Norte) / Tienda de Artesanías “Donde Clara” (Ámsterdam No. 133, Col. Condesa), Alc. Cuauhtémoc / Cafetería Vegana “Les Gords” (Ahuanusco No. 33, Col. Pedregal de Santo Domingo), Alc. Coyoacán / Plaza “La Paja Oaxaca” (República de El Salvador No. 125, Col. Centro Histórico), Alc. Cuauhtémoc, desde las Durante el día.

Citas Agendadas

Colectivo: Movimiento de Unificación y Lucha Triqui Independiente. En Secretaría de Gobernación (Abraham González No. 48) , Col. Juárez, Alc. Cuauhtémoc, desde las 10:00 horas .

Colectivo: Estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, Guerrero. En Secretaría de Gobernación (Abraham González No. 48), Col. Juárez, Alc. Cuauhtémoc, desde las Durante el día.

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