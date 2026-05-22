Sólo 6.4% de hoteles, en programa antitrata

Un hombre conversa con un empleado de la recepción del Hotel Habana, ayer.

A 20 días del Mundial de Futbol, únicamente cuatro mil de las 62 mil 229 habitaciones de hotel en la Ciudad de México están incorporadas al programa Tarjeta Azul para combatir la trata de personas, lo que representa 6.4 por ciento de la oferta hotelera, de acuerdo con la secretaria de Turismo local, Alejandra Frausto Guerrero.

La funcionaria local dijo a La Razón que un gran número de establecimientos de alojamiento ya se han pronunciado a esta iniciativa para la protección de mujeres y menores de edad, no sólo para la justa deportiva, sino después de ésta.

El Dato: Investigadores de la Universidad de Dundee, Inglaterra, reportaron en 2018 que, durante el Mundial de Brasil, de 2014, aumentaron los casos de explotación sexual.

“Ya vamos como cuatro mil habitaciones que ya tienen Tarjeta Azul y vamos avanzando en ese número. Hay 300 hoteles que ya se pronunciaron con el tema de Mundial Sin Trata de los 850 hoteles que tenemos en la Ciudad de México.

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“Entonces, es un avance, pero es algo que no sólo estamos trabajando por el Mundial y nos da la posibilidad de poner el foco donde queremos avanzar más”, apuntó la secretaria capitalina.

Este plan es una estrategia impulsada por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef, por sus siglas en inglés), en coordinación con el Gobierno capitalino y organismos internacionales para prevenir, detectar y atender posibles casos de violencia, explotación sexual y trata de niñas, niños y adolescentes en hoteles y espacios turísticos durante el Mundial.

Frausto Guerrero también aseguró que en los hoteles, principalmente de alta gama, de la Ciudad de México ya se solicita identificación oficial al momento del registro de huéspedes como parte de las medidas de prevención, aunque reconoció que los principales desafíos se concentran en los moteles y otros alojamientos de estancias cortas.

La secretaria profundizó que, particularmente, en los moteles, además de los riesgos asociados a posibles casos de violencia o trata, existen mayores dificultades para el control de registros y verificación, así como retos relacionados con la confidencialidad y la protección de identidad de trabajadoras sexuales que utilizan estos establecimientos, lo que obliga a mantener un equilibrio entre la detección de riesgos, la seguridad y el respeto a derechos.

“Los moteles son parte de la asociación hotelera, trabajamos con ellos, y ahí tienen la misma exigibilidad de tener la identificación de la persona que ingresa, pero también hay otros derechos que proteger, sobre todo con el tema de no estigmatizar el trabajo sexual”, apuntó la secretaria.

El pasado 1 de diciembre, la Unicef y el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México alertaron que el mundial, cuya inauguración será el 11 de junio en el Estadio Ciudad de México, podría causar un alza en los casos de violencia, abuso y explotación sexual de menores de edad.

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De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en la capital de enero a abril se han abierto 12 carpetas de investigación por pornografía infantil, 12 más por trata de personas, de las que cuatro corresponden a explotación sexual, una a trabajo forzado y siete a otros fines.

La secretaria de Turismo local explicó que la Tarjeta Azul opera como una campaña de sensibilización y capacitación dirigida a hoteles, plataformas de transporte y otros prestadores de servicios turísticos, con el objetivo de generar mecanismos de alerta y prevención. En la estrategia participan autoridades capitalinas de seguridad mediante protocolos de actuación y denuncia.

“Se convierte, sobre todo, en una oportunidad para poner en los ojos de las personas que vienen, de las personas que nos van a visitar, pues que en esta ciudad las infancias son prioridad y sus derechos tienen que estar absolutamente respetados.

“Si tú abres la aplicación de DiDi, por ejemplo, que ya se sumó, te sale una Tarjeta Azul para decir: ‘aquí se dice alto a la violencia contra las infancias’”, explicó.

Los crímenes: Al menos dos de cada 10 delitos que atentan contra la comunidad registrados en la capital entre enero y abril de 2026 son por corrupción de menores, un problema que autoridades y organismos buscan enfrentar.

La secretaria indicó que la dependencia ha capacitado a más de 106 mil personas en distintos temas relacionados con atención turística y Protección Civil, de las que 15 mil trabajadores de hoteles recibieron formación específica sobre Tarjeta Azul.

“Esto significa desde los front desk, quienes están en la recepción, si hay alguna situación anómala, es como desarrollar esta mirada permanente para proteger a la niñez”, comentó.

La funcionaria añadió que el Gobierno mantiene mesas de trabajo con hoteleros, autoridades de seguridad y la Secretaría de las Mujeres para fortalecer los mecanismos de detección y actuación ante posibles casos de violencia o explotación.

El Tip: El congreso local avaló en diciembre que los hoteles registren el alojamiento de menores y corroboren el parentesco o relación con los adultos que los acompañan.

De acuerdo con la Asociación de Hoteles de la Ciudad de México, para todo 2026 se prevé la llegada de 5.5 millones de turistas internacionales a la capital, incluidos los meses mundialistas de junio y julio, y durante los días de partido habrá disponibles 129 mil 432 cuartos de hospedaje.

Las cifras de la Asociación también indican que en la capital existen 17 mil 103 habitaciones de gran turismo, 14 mil 448 de turismo de lujo y 29 mil 779 habitaciones tipo confort.

Además, se contabilizan 54 mil 102 espacios en 27 mil 51 departamentos turísticos ofertados mediante plataformas digitales de hospedaje.

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HERRAMIENTAS FEDERALES. El Código de Conducta Nacional para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes en el Sector de los Viajes y el Turismo es una iniciativa voluntaria del Gobierno federal orientada a combatir la explotación sexual y laboral infantil dentro de la industria turística.

Sin embargo, hasta ahora sólo tres hoteles de la Ciudad de México aparecen inscritos formalmente en este código, lo que equivale apenas a 0.3 por ciento de los cerca de 849 establecimientos registrados en la capital: City Express Plus by Marriott Reforma El Ángel, el Courtyard by Marriott Mexico City Revolución y el Hotel Barceló México Reforma.