Aplican 200 infracciones en ciclovía

LA SECRETARÍA de Movilidad reportó que en 2025 fallecieron siete ciclistas en accidentes viales.

Durante el primer mes de funcionamiento de la ciclovía Gran Tenochtitlán, que conecta el Centro Histórico con el Estadio Ciudad de México, policías de Tránsito aplicaron 200 infracciones a automovilistas y motociclistas por violaciones al reglamento vial en esta ruta ciclista.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) indicó que entre el 19 de abril, día de apertura del camino sobre la Calzada de Tlalpan, y el 19 de mayo, agentes levantaron 188 por estacionarse sobre la ciclovía; 11, por circular en carriles exclusivos para bicicletas, y una, por manejar en la infraestructura ciclista.

La SSC indicó que durante ese periodo los elementos de la Subsecretaría de Control de Tránsito realizaron labores de vigilancia y protección para salvaguardar la integridad de las personas que utilizan la bicicleta como medio de transporte y prevenir incidentes viales.

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Además, en redes sociales usuarios de la ciclovía Gran Tenochtitlán han denunciado constantemente la presencia de motocicletas y Vehículos Motorizados Eléctricos Personales que circulan sobre el carril destinado a bicicletas.

Ciclistas han señalado que ambos transportes alcanzan velocidades superiores a las de una bicicleta convencional, por lo que su circulación dentro de la ciclovía representa un riesgo para quienes transitan diariamente por ella.