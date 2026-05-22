Lanza CDMX registro digital para los Airbnb

De izq. a der.: César Cravioto, Clara Brugada y Alejandra Frausto, ayer, en el evento.

Las plataformas de alojamiento temporal, como Airbnb y Booking, y anfitriones tienen 30 días para llevar a cabo su registro digital de inmuebles para operar, anunció la administración capitalina.

En conferencia, la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, presentó la Plataforma de Registro de Estancias Turísticas Eventuales y anunció que el trámite estará disponible desde hoy, pues el objetivo es regular estos espacios, así como brindar certeza jurídica a ofertantes y usuarios.

“Hoy avanzamos hacia un modelo de turismo más ordenado y sostenible, un turismo que genere prosperidad compartida sin desplazar a los vecinos, comprometido y responsable con la ciudad, con nuestros barrios y con el arraigo vecinal”, dijo sobre esta medida que tiene un retraso de año y medio.

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El Dato: El Gobierno inaugurará el domingo la Utopía “La Heroica”, en la alcaldía Venustiano Carranza, la cual será una de las más grandes con 100 mil metros cuadrados.

En 2023, el Gobierno presentó ante el Congreso local una iniciativa para regular las actividades de las plataformas que ofertan estancias turísticas.

El 21 de marzo de 2024, el Congreso aprobó el dictamen, aunque fue hasta el 4 de abril de ese mismo año que se dispuso la creación de un padrón de anfitriones y plataformas tecnológicas en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.

La consejera Jurídica y de Servicios, Eréndira Cruz Villegas, especificó que cada anfitrión puede registrar hasta tres estancias y si el número de residencias es mayor, dicha persona tendrpa que operar, obligatoriamente, como un establecimiento mercantil.

Las estancias de hospedaje eventual, por primera vez contarán con un padrón real actualizado de los inmuebles que se ofertan en las distintas plataformas, por lo que las autoridades buscan que no haya hoteles simulados u otro dipo de giros.

“Esto también evitará, que prácticas como hoteles simulados u otro tipo de prácticas se den, dado que tiene la limitación de tres inmuebles por anfitrión y todo esto cambia la regulación”, agregó la secretaria de Turismo local, Alejandra Frausto Guerrero.

2 mil obras realiza el GCDMX rumbo al Mundial de Futbol

De acuerdo con la plataforma Inside Airbnb, hay un estimado de 27 mil 51 estancias turísticas eventuales en la capital del país.

Con esta acción, el Gobierno busca hacer frente a la gentrificación, pues, anunció Brugada Molina, alista regulaciones del alojamiento temporal, como normas para no expulsar a vecinos para reconvertir departamentos de alquiler temporal ni destinar edificios completos a rentas cortas.

LAS MEJORAS. La Jefa de Gobierno afirmó que las obras para el Mundial tienen 90 por ciento de avance, las cuales incluyen la Calzada Flotante, que conecta la Plaza Tlaxcoaque con la estación Chabacano, del Metro.

Las autoridades capitalinas prevén que la Calzada Flotante, proyecto de casi dos kilómetros, esté terminada el 31 de mayo, antes del evento deportivo.