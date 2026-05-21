Bloqueos y manifestaciones CDMX HOY 21 de mayo: ¿Qué calles están cerradas?

Aspecto de una marcha de integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

La Ciudad de México es el centro político y cultural del país, pero también es el punto donde se concentran las manifestaciones. Marchas, bloqueos y concentraciones son parte de la vida cotidiana de los capitalinos, por lo que, quienes viven en la Ciudad, deben preverse ante cierres y afectaciones viales.

Hay marchas que se repiten de forma anual y convocan a miles de personas; tales como: el 8 de marzo (8M), la del 25 de noviembre (25N) y la de colectivos por la verdad en Ayotzinapa.

Sin embargo, a diario, diferentes sectores de la población realizan marchas y bloqueos en vialidades importantes de la capital, las cuales provocan afectaciones en la movilidad de los habitantes.

Este jueves 21 de mayo no es la excepción, y una serie de manifestaciones se han convocado en las calles de la Ciudad de México. Te contamos cuáles son las marchas , bloqueos y concentraciones previstas para hoy.

Miembros de la Asociación Nacional Transportista y el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano durante la manifestación del pasado 20 de mayo. ı Foto: David Patricio

Marchas y bloqueos en CDMX HOY: ¿Cuáles son las manifestaciones de este día?

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, para este jueves 21 de mayo no se prevén marchas, pero sí seis concentraciones.

Concentraciones

Comunidad politécnica: “Plaza Roja” de la Unidad Profesional “Adolfo López Mateos” Av. Wilfrido Massieu y Av. Instituto Politécnico Nacional, Col. Nueva Industrial Vallejo, Alc. Gustavo A. Madero, Escuela Superior de Economía Av. Plan de Agua Prieta, Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, Unidad Santo Tomás en dirección a Instalaciones de Canal Once Prolongación Manuel Carpi, desde las 10:00

Colectivo “Salvemos Mahahual”: Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales Av. Ejército Nacional Mexicano , desde las 09:00

Amigos del refugio Franciscano: Tribunal de Disciplina Judicial, Sede Insurgentes Av. Insurgente Sur No. 2417, Col. San Ángel, Alc. Álvaro Obregón , desde las 09:00

Colectiva “Las Tonantzin”: Juzgados de Ejecución de Sanciones Penales James Sullivan , desde las 09:50

Confederación internacional de trabajadores: Sede de la Confederación Internacional de Trabajadores, desde las 11:00

#CiudadSegura | 📱 Consulta las movilizaciones programadas para este jueves 21 de mayo, en la #CiudadDeMéxico.



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LMCT