Presentan un “taxi eléctrico accesible”

EL CONGRESO capitalino presentó el prototipo de “taxi eléctrico accesible” para conductores de transporte público, el cual se busca sea benéfico para adultos mayores y personas con discapacidad.

En conferencia, el diputado de la Ciudad de México y presidente de la Comisión de Movilidad Sustentable y Seguridad Vial, Miguel Ángel Macedo Escartín, destacó que el vehículo es una oferta más en la capital para garantizar los derechos de este sector de la población.

“Hablar de movilidad es hablar de derechos, de oportunidades y de calidad de vida para millones de personas. Se trata del respeto a la dignidad, igualdad y reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad motriz y visual, así como de las y los adultos mayores”, dijo en el Centro para el Fomento de la Educación y Salud de los Operadores del Transporte Público de la Ciudad de México.

El funcionario local precisó que este taxi eléctrico también tiene por objetivo impulsar la inclusión, reconocer la movilidad como un derecho, la sustentabilidad y la innovación.

En el evento se llevó a cabo una demostración del funcionamiento de este vehículo prototipo, el cual tiene una pequeña plataforma que soporta el peso de una persona, y la cual facilita el abordaje y descenso de los usuarios.

“No se trata únicamente de incorporar nuevas unidades al servicio público individual. Se trata de avanzar hacia un modelo de movilidad más limpio, más seguro y verdaderamente incluyente”, mencionó el diputado.