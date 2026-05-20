Captan a motociclista disparando al aire sobre Paseo de la Reforma; SSC abre investigación | VIDEO

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) inició una investigación tras la amplia difusión en redes sociales de un video en el que se aprecia a un motociclista disparar al aire mientras circula sobre Paseo de la Reforma, en la Ciudad de México.
De acuerdo con la corporación capitalina, el hecho se reportó el pasado 19 de mayo y, según la grabación, ocurrió a la altura del monumento a Simón Bolívar y en las inmediaciones de las instalaciones de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO).
En el video que circula en redes sociales, aparentemente grabado desde otra unidad, se observa a uno de los tripulantes de una motocicleta realizar al menos tres detonaciones mientras conduce, para después escapar en dirección a la avenida Insurgentes.
Hoy No Circula jueves 21 de mayo 2026 aplica para estos autos en CDMX y Edomex
Al respecto, la SSC informó que ya analiza las cámaras de videovigilancia para identificar a la motocicleta involucrada y a los responsables, quienes, aseguró, portaban un arma de fuego de fabricación casera.
Además, compartió una fotografía en la que se aprecia a los presuntos responsables, ambos con casco blanco y visor tornasol.
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cehr