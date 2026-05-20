Janecarlo Lozano destaca inversión en obras públicas en Gustavo A. Madero ante Congreso de CDMX.

El alcalde de la Gustavo A. Madero, Janecarlo Lozano, compareció ante diputados del Congreso de la Ciudad de México, donde presentó los avances y la transformación integral impulsada, la cual es reconocida como la número uno por el propio Gobierno de la Ciudad de México y la Fiscalía General de Justicia (FGJ).

Durante su comparecencia ante las Comisiones Unidas de Alcaldías y Límites Territoriales, Gobierno y Políticas Públicas y Administración Pública, el alcalde aseguró que la estrategia “Seguridad con Bienestar Social” ha permitido reducir la percepción de inseguridad y concretar la mayor recuperación de espacios públicos en la historia de la alcaldía, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los maderenses.

Asimismo, destacó que, de acuerdo con el Informe de Avance Trimestral de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, la Gustavo A. Madero se convirtió en la demarcación con mayor inversión en obra pública de la capital, al ejercer 3 mil 93 millones de pesos durante 2025.

Con dichos recursos se construyeron los primeros tres Espacios de Desarrollo y Esperanza para la Niñez (EDEN), denominados Naturaleza, Mestizaje y Juventino Rosas. Estos parques públicos cuentan con tirolesas interconectadas de 800 metros, areneros, trenecitos, pista BMX, parque canino, espejos de agua, carrusel y laberinto vegetal, entre otras atracciones gratuitas.

“Los EDEN son mucho más que parques públicos; son una política pública de justicia territorial y reconstrucción del tejido social en el norte de la Ciudad, llevando esperanza, convivencia, cultura, deporte y felicidad a donde antes había abandono”, dijo Janecarlo Lozano.

A estas acciones se suma el programa “La Calle es Nuestra”, mediante el cual se invertirán 307 millones de pesos para el reencarpetado de calles en 90 colonias de la demarcación durante este año.

La alcaldía Gustavo A. Madero también se convirtió en la demarcación que más asfalto ha adquirido a la Planta de Asfalto de la Ciudad de México. Tan solo en 2025 se aplicaron 71 mil toneladas de esta materia prima.

Para realizar estos trabajos, la alcaldía adquirió dos trenes completos de pavimentación, cinco bacheadoras de nueva generación y cinco camiones de volteo, lo que permite atender simultáneamente ocho frentes de trabajo.

De igual forma, se han construido más de 86 kilómetros de Senderos de Paz, Seguridad y Esperanza, espacios que buscan revertir el abandono y la inseguridad en distintas colonias mediante mejoras urbanas e intervención social. Los senderos cuentan con nuevas luminarias, murales, áreas verdes rehabilitadas y, en algunos puntos, parques caninos, gimnasios al aire libre y velarias.

A la fecha se han instalado más de 40 mil luminarias LED y se han pintado más de 7 mil metros cuadrados de murales. Además, a partir del 1 de junio comenzará la construcción de 210 kilómetros lineales adicionales de Senderos de Paz, Seguridad y Esperanza, con una inversión de 200 millones de pesos.

✨🚶‍♂️ Los Senderos de Paz y Seguridad siguen transformando la Gustavo A. Madero ❤️



Durante la comparecencia de Janecarlo Lozano ante el Congreso de la Ciudad de México 🏛️, se destacó que la GAM ya es la alcaldía con más senderos seguros de la ciudad 🥇💡#GAM #SenderosDePaz pic.twitter.com/l1iecWoBqt — Alcaldía Gustavo A. Madero (@TuAlcaldiaGAM) May 20, 2026

Durante la comparecencia, Janecarlo Lozano también anunció la construcción del primer Centro de Cuidados y Bienestar para las Mujeres en la historia de la alcaldía, ubicado en Cuautepec.

“Estamos a unos días de entregar el primer gran Centro de Cuidados y Bienestar para la Mujer, entendiendo que cuidar también es una responsabilidad pública y que romper las brechas de desigualdad y la violencia estructural en contra de las mujeres también significa construir comunidades más fuertes, más justas y más humanas”, expresó.

El alcalde detalló que el inmueble contará con más de mil 800 metros cuadrados y ofrecerá servicios como CENDI, lavandería pública, comedor comunitario, atención médica general, ginecología, psicología, farmacia gratuita, área libre de violencia, alberca para rehabilitación, bebeteca, laboratorio de análisis clínicos y un auditorio de libertad financiera.

“Las mujeres podrán aprender un oficio como carpintería, plomería, computación, estilismo, gastronomía, diseño de modas, educación financiera y asistencia educativa”, añadió Janecarlo Lozano.

En materia de seguridad, destacó que la GAM se convirtió en la alcaldía más patrullada de la Ciudad de México, al contar con 112 unidades operadas por elementos de la Policía Auxiliar, las cuales trabajan de manera coordinada con las 150 patrullas de los ocho sectores de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, sumando un total de 262 unidades.

También informó sobre la construcción del Centro de Inteligencia más grande entre las alcaldías de la capital, equipado con 4 mil 500 cámaras de última generación, lector de placas y reconocimiento facial, instalados en más de mil 500 tótems distribuidos en toda la demarcación.

Finalmente, Janecarlo Lozano aseguró que, con base en datos del Gobierno de la Ciudad de México y de la Fiscalía General de Justicia, la GAM logró reducir en 23 por ciento los delitos de alto impacto durante marzo de 2026, en comparación con el mismo periodo del año anterior.

Entre los indicadores presentados destacan una disminución de 31 por ciento en homicidios dolosos, una reducción de 41.82 por ciento en lesiones dolosas por disparo de arma de fuego y 11 por ciento menos en robo de vehículos.

El alcalde afirmó que estos resultados son consecuencia de una estrategia de seguridad basada en el bienestar social, la recuperación de espacios públicos, el impulso a la cultura y el deporte, así como el fortalecimiento de la infraestructura de seguridad en la alcaldía.

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JVR