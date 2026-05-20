Dan dos meses más a ‘Lady Racista’ para cumplir programa contra discriminación

Ximena Pichel, identificada en redes sociales como “Lady Racista”, obtuvo una ampliación de dos meses para cumplir con el programa contra la discriminación impuesto por un juez de la Ciudad de México, luego de incumplir algunas de las medidas cautelares derivadas de la suspensión condicional de su proceso penal.

La mujer volvió a comparecer, luego de no acreditar el cumplimiento total de las condiciones que le permitieron evitar, por ahora, que el caso avanzara hacia una sentencia. Durante la audiencia, el juez determinó concederle una nueva prórroga para completar las actividades pendientes relacionadas con sensibilización y combate a la discriminación.

El caso se remonta a julio de 2025, cuando Ximena Pichel protagonizó un altercado con un elemento de tránsito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México. Los hechos ocurrieron cuando el oficial intentaba colocar un inmovilizador, conocido como “araña”, a un vehículo Mercedes Benz por una infracción relacionada con el parquímetro.

🚨 Ximena Pichel, #LadyRacista, obtiene dos meses más de suspensión condicional en su proceso.



Deberá participar en programa social del COPRED, realizar servicio social y continuar con terapias psicológicas.



"Ha sido muy difícil para mi hijo y para mí", declaró al salir de la… pic.twitter.com/t532oq27iB — ZuritaCarpio (@ZuritaCarpio) May 20, 2026

En videos que rápidamente se viralizaron en redes sociales, se observó a la mujer lanzar insultos y expresiones discriminatorias contra el uniformado, lo que provocó indignación pública y abrió un debate sobre el racismo y clasismo en la capital del país.

Tras las investigaciones correspondientes, Pichel fue vinculada a proceso por el delito de discriminación. Sin embargo, logró acceder a una suspensión condicional del proceso, mecanismo legal que le permitió evitar la cárcel a cambio de cumplir diversas medidas impuestas por el juez.

Entre las condiciones establecidas se encontraban acudir periódicamente a firmar, participar en terapias psicológicas, tomar cursos contra la discriminación, realizar actividades comunitarias y evitar conductas similares. No obstante, el incumplimiento parcial de estas obligaciones derivó en que fuera citada nuevamente ante las autoridades judiciales.

Al salir de la audiencia, Ximena Pichel reconoció públicamente su responsabilidad en los hechos y aseguró sentirse arrepentida por su comportamiento.

“La verdad es que sí cometí un error y estoy arrepentida. Ya pasó, ya aprendimos”, declaró.

Pese al incumplimiento reportado, el juez optó por darle una nueva oportunidad y ampliar el plazo por dos meses más para que concluya el programa ordenado. En caso de no cumplir nuevamente con las medidas establecidas, las autoridades podrían revocar el beneficio de suspensión condicional y reactivar el proceso penal en su contra.

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MSL