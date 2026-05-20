Reportan muerte de un trabajador en el museo de Antropología

Reportan que un trabajador de 62 años dedicado a labores de poda perdió la vida este miércoles en inmediaciones del Museo Nacional de Antropología, ubicado sobre Paseo de la Reforma, en la alcaldía Miguel Hidalgo, luego de caer de una altura aproximada de cinco metros mientras realizaba trabajos en la zona.
De acuerdo con los primeros reportes, el hombre se encontraba realizando maniobras de poda, sobre una escalera, cuando una rama cayó y la golpeó, lo que provocó la pérdida de equilibrio de la misma y cayera.
Por su parte, servicios de emergencia acudieron al lugar tras el reporte; sin embargo, al revisar al trabajador confirmaron que ya no contaba con signos vitales. La zona fue acordonada por elementos de seguridad para permitir las labores periciales y el retiro del cuerpo.
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Hasta el momento, autoridades capitalinas no han informado oficialmente las causas exactas del accidente ni la identidad de la víctima.
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MSL