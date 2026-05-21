“Para el sistema de justicia eso vale la vida de una mujer trans: $50 mil”

“El sistema nos volvió a fallar”, expresó la activista y trabajadora sexual trans, Natalia Lane, para criticar la sentencia dictada en contra de Alejandro “N”, quien intentó asesinarla en 2022. Un juez impuso ayer únicamente 20 años y cinco meses de prisión, de los 40 solicitados, y una reparación de daño de 50 mil pesos.

Afuera de los juzgados anexos al Reclusorio Sur, en Xochimilco, la mujer cuestionó la decisión del juzgador Agustín Moreno Gaspar, pues consideró que éste no tomó en cuenta los agravantes de lo que significa ser una mujer trans y trabajadora sexual en México, país que, resaltó, ocupa el segundo lugar en transfeminicidios en el mundo.

El Dato: La trabajadora trans y activista, Alessa Flores, habría cumplido años este 20 de mayo, pero fue asesinada en octubre de 2016 en un hotel de la Calzada de Tlalpan.

“El día de hoy, miércoles 20 de mayo, el juez Agustín Moreno Gaspar decidió no creerle a las palabras de una puta, de una trabajadora sexual y de una mujer trans. Hoy no alcanzaron los años que llevo dentro de los activismos partiéndome la madre en la calle, soportando la mierda de la violencia policial y estatal que opera en nuestros cuerpos. Incluso así, no alcanzó para una sentenciacondenatoria máxima.

“Para el sistema de justicia de México eso vale la vida de una mujer trans: 50 mil pesos, eso lo que vale la vida de una puta. Ni siquiera es lo que ellos ganan mensualmente”, manifestó.

11 asesinatos de personas trans hubo en 2024

Durante la noche del 15 y 16 de enero de 2022, Alejandro “N” contrató los servicios sexuales de Natalia Lane y acudieron al Hotel Diana, de la Calzada de Tlalpan, en la alcaldía Benito Juárez. Ahí, el sujeto intentó matarla con un cuchillo, con el cual la agredió en la nuca, mejilla y mano.

A la habitación llegaron tres trabajadores del negocio para salvaguardar a la activista, pero también fueron agredidos. El 21 de enero, agentes capitalinos detuvieron al violentador.

El pasado 13 de abril, más de cuatro años después del crimen, el juez encontró a Alejandro “N” culpable por el delito de feminicidio en grado de tentativa y no de transfeminicidio, porque este delito no estaba tipificado cuando ocurrieron los hechos, pues se castiga desde 2024.

Además, el juzgador declaró como culpable al detenido por las lesiones calificadas en contra de uno de los tres empleados del hotel. En un principio se habló del delito de tentativa de homicidio, pero se reclasificó.

Estos veredictos sentaron, en ese momento, un precedente en América Latina, pues Natalia Lane se convirtió en la primera mujer trans, trabajadora sexual, en sobrevivir y alcanzar una sentencia en contra de su agresor; no obstante, Moreno Gaspar tomó la decisión de dictar una sentencia mínima.

70 años de prisión es la pena por transfeminicidio

“No vamos a desistir. Vamos a seguir defendiendo la alegría organizando la rabia y acompañándonos en esta furia travesti. ¡Justicia, memoria y verdad para todas las putas; justicia, memoria y verdad para todas las mujeres trans!”, expresó ayer la joven.

La cofundadora de la Coalición Laboral Puteril también cuestionó que la condena de 20 años y cinco meses de prisión en contra de su agresor podría reducirse a 18 por los dos años que lleva tras su detención. Ella y su defensa buscaban una sentencia máxima de 40 años de prisión.

La semana pasada, la activista consideró que un fallo de cuatro décadas de cárcel era importante para enviar un “mensaje importante y poderoso (...) del acceso a la justicia para las víctimas”.

De acuerdo con el más reciente informe sobre crímenes de odio en contra de la comunidad LGBTTTIQ+ en el país, la organización Letra eSe reportó que, por primera vez, la Ciudad de México se posicionó como la número uno en asesinato de personas de este sector al sumar 17 hechos, de ellos, 11 transfeminicidios.

Activistas y asociaciones civiles han cuestionado la falta de información de las autoridades sobre las agresiones en contra de las personas de la diversidad sexual, lo cual consideran las invisibiliza.

La Fiscalía capitalina ha respondido vía transparencia que, entre 2021 y lo que va del presente año registra 10 delitos de este tipo, aunque tres los clasifica como homicidios dolosos, incluido uno ocurrido en 2025 ya con el delito de transfeminicidio reconocido, y siete, feminicidios.

En tanto, La Razón reveló el pasado 31 de marzo que el Centro de Apoyo a las Identidades Trans reporta 13 crímenes de éstos, de los cuales 10 ocurrieron en 2024. En ese periodo, la autoridad abrió sólo tres carpetas de investigación.

Este miércoles, acompañada por personas cercanas y activistas, la joven afirmó que no se dará por vencida y continuará con su lucha en contra de la violencia trans en juzgados, calles, en procesos colectivos y hasta en el trabajo comunitario que, hasta el día de hoy, ha sido una de las escapatorias para la defensora de los derechos humanos.

Por este motivo, Natalia Lane intentará impugnar el fallo emitido por el juez Agustín Gaspar Moreno, ya que su objetivo es que le dicten a Alejandro “N” 40 años de cárcel, lo cual representa la pena máxima para el delito de feminicidio en grado de tentativa.

VÍCTIMAS DEL ODIO ı Foto: Especial

UNA NUEVA OPORTUNIDAD. Natalia Lane afirmó la semana pasada a este diario que una vez pasara este proceso legal concentrará sus esfuerzos en apoyar a la población de la diversidad sexual mediante un proyecto que lleva por nombre La Casa Desigual.

La activista expuso que este proyecto será un puente muy importante entre su vida antes de la sentencia a Alejandro “N” y lo que le espera en el futuro inmediato como una forma de retomar el control de su propia vida

La promotora de la causa trans en México mencionó que el sitio en cuestión estará orientado a dar refugio, apoyo psicológico, e incluso acompañamiento a víctimas de violencia trans en la Ciudad de México, ya que personalmente, no desea que ninguna mujer trans vuelva a pasar por una situación similar a la que ella atravesó durante su juicio.