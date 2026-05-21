Metro CDMX HOY 21 de mayo: Estas son las líneas con marcha lenta

Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México informaron a través de sus redes sociales que el servicio inició con retrasos y aglomeraciones este jueves 21 de mayo.
Por su parte el Metro informó al respecto de las líneas en las que se presentan afectaciones o alta afluencia, por lo que los usuarios pueden planear su viaje con mayor anticipación.
En La Razón te contamos cómo avanzan los trenes esta mañana y qué líneas son las que reportan retrasos severos.
¿Qué líneas presentan retrasos?
Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro reportan diversas afectaciones, como retrasos, aglomeraciones y trenes que tardan cierto tiempo en salir. Estos son algunos de los reportes que comparten:
Línea 7
La línea 7 que corre desde El Rosario a Barranca del Muerto reporta un retraso en el servicio debido a que se realizó la revisión de un tren. Los usuarios reportan a través de redes sociales un lento avance de trenes en dirección Universidad:
- “¿L7 porque falla? 10 min y no pasa tren de ningún lado"
- “A la Línea 7 ni se acerquen, saturada, detenida”
- “¿Qué paso en metro Mixcoac? ¿Por qué no hay trenes?"
Línea A
La línea A del Metro de la Ciudad de México que corre desde Pantitlán a La Paz presenta un retraso en el servicio. Los usuarios reportan lo siguiente:
- “No pasa el metro en línea A”
- "Línea A, 10 min esperando sin que pase convoy"
- “¿Que pasa en línea A q se va deteniendo mucho?"
Otras líneas con retraso
De acuerdo con los usuarios del metro, algunas líneas presentan alguna afectación debido a la alta afluencia:
- Línea 12: retraso de servicio
- Línea 3: servicio lento
Además, debes recordar que la estación San Antonio Abad, Portales y Nativitas de la Línea 2 permanecen cerradas hasta nuevo aviso, no se permite el descenso ni ascenso de personas en estas estaciones.
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LMCT