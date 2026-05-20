Bloqueos y manifestaciones CDMX HOY 20 de mayo: ¿Qué calles están cerradas?

Miembros de la ANTAC y del Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano durante bloqueos este 20 de mayo

La Ciudad de México es el centro político y cultural del país, pero también es el punto donde se concentran las manifestaciones. Marchas, bloqueos y concentraciones son parte de la vida cotidiana de los capitalinos, por lo que, quienes viven en la Ciudad, deben preverse ante cierres y afectaciones viales.

Hay marchas que se repiten de forma anual y convocan a miles de personas; tales como: el 8 de marzo (8M), la del 25 de noviembre (25N) y la de colectivos por la verdad en Ayotzinapa.

Sin embargo, a diario, diferentes sectores de la población realizan marchas y bloqueos en vialidades importantes de la capital, las cuales provocan afectaciones en la movilidad de los habitantes.

Este miércoles 20 de mayo no es la excepción, y una serie de manifestaciones se han convocado en las calles de la Ciudad de México. Te contamos cuáles son las marchas , bloqueos y concentraciones previstas para hoy.

Bloqueo pasado en avenida División del Norte ı Foto: Gustavo Alatriste

Marchas y bloqueos en CDMX HOY: ¿Cuáles son las manifestaciones de este día?

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, para este miércoles 20 de mayo no se prevén marchas, pero sí seis concentraciones.

Concentraciones

Asociación Nacional Transportista y el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano: Ángel de la Independencia en dirección probable a Senado de la República, Secretaría de Gobernación, Fiscalía General de la República, desde las 09:00

Amigos del Refugio Franciscano: Tribunal de Disciplina Judicial, Sede Insurgentes Av. Insurgente Sur No. 2417, Col. San Ángel, Alc. Álvaro Obregón , desde las 09:00

Extrabajadores de la extinta Ruta 100: Oficinas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado Jesús García No. 140, Col. Buenavista, Alc. Cuauhtémoc, desde las 10:00

Petroleros unidos por México: Suprema Corte de Justicia de la Nación Av. José María Pino Suárez No. 2, Col. Centro Histórico, Alc. Cuauhtémoc , desde las 10:00

Trabajadoras sexuales independientes y unidas: Reclusorio Preventivo Varonil Sur Circuito Javier Piña y Palacios y Lic. Martínez de Castro, Col. San Mateo Xalpa, Alc. Xochimilco, desde las 12:50

#CiudadSegura |📱Consulta la agenda de movilizaciones programadas para este miércoles 20 de mayo en la #CiudadDeMéxico.👮‍♀️📒



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LMCT