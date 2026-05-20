Rinden homenaje a Ximena Guzmán y José Muñoz, asesinados en 2025 | VIDEO

Más de 500 personas rindieron homenaje este 20 de mayo de 2026 a Ximena Guzmán y José Muñoz, los dos colaboradores de la Jefa de Gobierno capitalina, Clara Brugada Molina, quienes fueron ejecutados hace exactamente un año por miembros del crimen organizado en el perímetro de la alcaldía Benito Juárez.

Amigos, excompañeros y familiares dejaron flores y exigieron a las autoridades locales que se haga justicia en el caso, ya que a un año del doble asesinato ocurrido frente al Metro Xola, aún hay detalles que no se han terminado por revelar.

Al lugar de los hechos también llegó Clara Brugada Molina, quien se abstuvo de dar mayores declaraciones por respeto a la memoria de Ximena Guzmán y José Muñoz.

“¿Qué interés había para hacer a un lado a dos figuras relevantes en el equipo de Gobierno de la Ciudad de México? ¿Qué intenciones hay detrás de este atentado contra ellos? Recordar a Ximena es recordar a una mujer que evocaba al mundo con una alegría inquebrantable. Recordar a Pepe es pensar en la creatividad y la convicción de una persona sencilla y generosa. Sus amigos y familiares aún sostenemos una exigencia inquebrantable de verdad y justicia”, expuso uno de los amigos de José Muñoz.

De acuerdo con las indagatorias realizadas por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México tanto José, como Ximena, habían sido monitoreados durante al menos 20 días.

Además, con corte al 20 de mayo de 2026 hay un total de 18 detenidos presuntamente vinculados al caso, de entre los cuales 10 ya fueron vinculados a proceso por los delitos de homicidio, feminicidio y asociación delictuosa agravada.

“Esto es un cuento de terror. Hoy los medios de comunicación repiten sus nombres: Ximena Guzmán y José Muñoz. Hoy damos un momento que comparado con el tiempo es minúsculo para nombrarlos, para recordarlos y no olvidarlos. Ojalá que el tiempo nos alcance para sanar un poquito el corazón”, expuso una de las familiares.

Cabe aclarar que, de momento, se desconoce si los miembros de la célula delictiva que perpetraron el ataque fueron los autores intelectuales de las ejecuciones o si también orquestaron el atentado.

Por el momento, el móvil de ambas ejecuciones y el total de las organizaciones delictivas ligadas al crimen siguen sin ser revelados por el personal de la FGJCDMX que se encuentra a cargo de la investigación.

▶️ #VIDEO | 🕊️ Desde las inmediaciones del Metro Xola se realizó un homenaje a Ximena Guzmán y Pepe Muñoz, colaboradores cercanos de la jefa de Gobierno, asesinados hace un año en un ataque armado sobre Calzada de Tlalpan.



Con flores, mensajes de justicia y un minuto de… pic.twitter.com/FqLA5jkSd9 — La Razón de México (@LaRazon_mx) May 20, 2026

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FGR