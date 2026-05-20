Metro CDMX HOY 20 de mayo: Estas son las líneas con marcha lenta

Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México informaron a través de sus redes sociales que el servicio inició con retrasos y aglomeraciones este miércoles 20 de mayo.

Por su parte el Metro informó al respecto de las líneas en las que se presentan afectaciones o alta afluencia, por lo que los usuarios pueden planear su viaje con mayor anticipación.

En La Razón te contamos cómo avanzan los trenes esta mañana y qué líneas son las que reportan retrasos severos.

#MetroAlMomento:



Se presenta afluencia moderada y circulación constante de trenes en las Líneas 1, 2, 5, 8, 9, 12 y B. La información puede cambiar por eventualidades en el servicio.



Te recomendamos anticipar tu salida y planificar tu traslado. Mantente informado a través de… pic.twitter.com/7jdYCXLa5E — MetroCDMX (@MetroCDMX) May 20, 2026

¿Qué líneas presentan retrasos?

Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro reportan diversas afectaciones, como retrasos, aglomeraciones y trenes que tardan cierto tiempo en salir. Estos son algunos de los reportes que comparten:

Línea 3

La línea 3 que corre desde Indios Verdes a Universidad reporta un retraso en el servicio. Los usuarios reportan a través de redes sociales un lento avance de trenes en dirección Universidad:

“Como es posible que en la L3 dirección CU hayan hecho de Guerrero a Universidad 55 min”

" Cada estación se detiene y en el túnel igual al menos 4 minutos en el túnel línea 3 "

"¿Por qué va tan lenta la línea 3?"

Línea 7

La línea 7 del Metro de la Ciudad de México que corre desde El Rosario a Barranca del Muerto presenta un retraso en el servicio. Los usuarios reportan lo siguiente:

“La línea 7 está detenida en Camarones”

“¿Qué se supone que traen en la línea 7?"

Otras líneas con retraso

De acuerdo con los usuarios del metro, algunas líneas presentan alguna afectación debido a la alta afluencia:

Línea 2: retraso de servicio

Línea A: presenta alta afluencia

Además, debes recordar que la estación San Antonio Abad, Portales y Nativitas de la Línea 2 permanecen cerradas hasta nuevo aviso, no se permite el descenso ni ascenso de personas en estas estaciones.

#MetroAlMomento:

Por trabajos de rehabilitación, las estaciones San Antonio Abad, Portales y Nativitas (Línea 2) permanecen cerradas hasta nuevo aviso, por lo que los trenes no realizan ascenso ni descenso de personas usuarias.



La estación Zócalo/Tenochtitlan de Línea 2, brinda… pic.twitter.com/h6zGVx2pKh — MetroCDMX (@MetroCDMX) May 20, 2026

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LMCT