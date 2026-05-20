Metro CDMX HOY 20 de mayo: Estas son las líneas con marcha lenta

Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México informaron a través de sus redes sociales que el servicio inició con retrasos y aglomeraciones este miércoles 20 de mayo.
Por su parte el Metro informó al respecto de las líneas en las que se presentan afectaciones o alta afluencia, por lo que los usuarios pueden planear su viaje con mayor anticipación.
En La Razón te contamos cómo avanzan los trenes esta mañana y qué líneas son las que reportan retrasos severos.
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¿Qué líneas presentan retrasos?
Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro reportan diversas afectaciones, como retrasos, aglomeraciones y trenes que tardan cierto tiempo en salir. Estos son algunos de los reportes que comparten:
Línea 3
La línea 3 que corre desde Indios Verdes a Universidad reporta un retraso en el servicio. Los usuarios reportan a través de redes sociales un lento avance de trenes en dirección Universidad:
- “Como es posible que en la L3 dirección CU hayan hecho de Guerrero a Universidad 55 min”
- "Cada estación se detiene y en el túnel igual al menos 4 minutos en el túnel línea 3 "
- "¿Por qué va tan lenta la línea 3?"
Línea 7
La línea 7 del Metro de la Ciudad de México que corre desde El Rosario a Barranca del Muerto presenta un retraso en el servicio. Los usuarios reportan lo siguiente:
- “La línea 7 está detenida en Camarones”
- “¿Qué se supone que traen en la línea 7?"
Otras líneas con retraso
De acuerdo con los usuarios del metro, algunas líneas presentan alguna afectación debido a la alta afluencia:
- Línea 2: retraso de servicio
- Línea A: presenta alta afluencia
Además, debes recordar que la estación San Antonio Abad, Portales y Nativitas de la Línea 2 permanecen cerradas hasta nuevo aviso, no se permite el descenso ni ascenso de personas en estas estaciones.
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LMCT